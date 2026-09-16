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Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка

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Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
MYLO XYLOTO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717381
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732546630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
MYLO XYLOTO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mylo Xyloto, Hurts Like Heaven, Paradise, Charlie Brown, Us Against The World, :00 AM, Every Teardrop Is A Waterfall, Major Minus, 2: AM, Princess Of China, Up In Flames, A Hopeful Transmission, Don't Let It Break Your Heart, Up With The Birds
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка

Джен Айвори управляющий директор Parlophone говорит: «Мы невероятно гордимся сотрудничеством с такими артистами, как Coldplay, которые разделяют нашу приверженность более устойчивому будущему музыки. Переход на EcoRecord LP для их релизов является свидетельством того, что возможно, когда инновации встречаются с намерением. Речь идет не просто о новом продукте; речь идет о новаторском производстве, которое значительно снижает воздействие на окружающую среду, предоставляя фанатам такое же высококачественное аудио, одновременно устанавливая новый стандарт для производства физической музыки». Mylo Xyloto — пятый студийный альбом Coldplay 2011 года. Он включает синглы Paradise Princess Of China Charlie Brown Hurts Like Heaven и Every Teardrop Is a Waterfall . Альбом был спродюсирован Маркусом Дравсом Дэном Грином и Риком Симпсоном .



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732546630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
MYLO XYLOTO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mylo Xyloto, Hurts Like Heaven, Paradise, Charlie Brown, Us Against The World, :00 AM, Every Teardrop Is A Waterfall, Major Minus, 2: AM, Princess Of China, Up In Flames, A Hopeful Transmission, Don't Let It Break Your Heart, Up With The Birds
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Джен Айвори управляющий директор Parlophone говорит: «Мы невероятно гордимся сотрудничеством с такими артистами, как Coldplay, которые разделяют нашу приверженность более устойчивому будущему музыки. Переход на EcoRecord LP для их релизов является свидетельством того, что возможно, когда инновации встречаются с намерением. Речь идет не просто о новом продукте; речь идет о новаторском производстве, которое значительно снижает воздействие на окружающую среду, предоставляя фанатам такое же высококачественное аудио, одновременно устанавливая новый стандарт для производства физической музыки». Mylo Xyloto — пятый студийный альбом Coldplay 2011 года. Он включает синглы Paradise Princess Of China Charlie Brown Hurts Like Heaven и Every Teardrop Is a Waterfall . Альбом был спродюсирован Маркусом Дравсом Дэном Грином и Риком Симпсоном .


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coldplay - Mylo Xyloto (5021732546630) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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