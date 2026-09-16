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Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка

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Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 1
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 2
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 3
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 4
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 5
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 6
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 7
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 8
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 9
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 10
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 11
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 12
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
Heimdal
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 1
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 2
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 3
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 4
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 5
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 6
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 7
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 8
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 9
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 10
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 11
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 12
  • Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717373
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629661816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
Heimdal
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Behind The Mirror, Congelia, Forest Dweller, Kingdom, The Eternal Sea, Caravans To The Outer Worlds, Heimdal
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка

Настроение скандинавских легенд и викингского духа смешивается в каждой ноте альбома "Heimdal" от Enslaved, на этот раз представленного в виде двойного винила. Этот мощный релиз погрузит вас в атмосферу звучания норвежской группы, важной фигуры в мире экстремального металла. Разнообразие стилей Enslaved, от блэк-металла до прогрессивного рока, создают неповторимую музыкальную палитру. Почувствуйте весь драйв и магию музыки Enslaved, купите виниловую пластинку "Heimdal" и погрузитесь в удивительный музыкальный мир.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629661816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
Heimdal
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Behind The Mirror, Congelia, Forest Dweller, Kingdom, The Eternal Sea, Caravans To The Outer Worlds, Heimdal
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Настроение скандинавских легенд и викингского духа смешивается в каждой ноте альбома "Heimdal" от Enslaved, на этот раз представленного в виде двойного винила. Этот мощный релиз погрузит вас в атмосферу звучания норвежской группы, важной фигуры в мире экстремального металла. Разнообразие стилей Enslaved, от блэк-металла до прогрессивного рока, создают неповторимую музыкальную палитру. Почувствуйте весь драйв и магию музыки Enslaved, купите виниловую пластинку "Heimdal" и погрузитесь в удивительный музыкальный мир.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Enslaved - Heimdal (4065629661816) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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