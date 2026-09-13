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Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка

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Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 1
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 2
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 3
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 4
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 5
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 6
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 7
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 8
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 9
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 10
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 11
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 12
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 13
Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Blood Dynasty
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 1
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 2
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 3
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 4
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 5
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 6
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 7
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 8
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 9
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 10
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 11
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 12
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 13
  • Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717053
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028389815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Blood Dynasty
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dream Stealer, Illuminate the Path, March Of the Miscreants, A Million Suns, Don’t Look Down, Presage, Blood Dynasty, Paper Tiger, Vivre Libre, The Pendulum, Liars & Thieves
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка

Шведские титаны экстремального металла Arch Enemy возвращаются со своим 12-м студийным альбомом «Blood Dynasty». Blood Dynasty, представляет собой яростный и неумолимый шедевр, демонстрирующий одну из самых тяжелых и динамичных работ группы на сегодняшний день. Выдающиеся треки включают в себя яркую «Dream Stealer», наполненную эпическим величием, и «Illuminate The Path», гимн силы с интенсивной новой динамикой. Мягкая, среднего темпа песня "Don't Look Down" поднимает мелодичный дэт-метал на сокрушительные высоты, а "The Pendulum" качается с головокружительной интенсивностью. Альбом Blood Dynasty, спродюсированный Йенсом Богреном, яыляется одним из самых мощных релизов Arch Enemy. Независимо от того, являетесь ли вы преданным поклонником или впервые открываете для себя их звучание, этот альбом демонстрирует неумолимую энергию, точность и брутальность, которые определяют легендарный статус Arch Enemy.

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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028389815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Blood Dynasty
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dream Stealer, Illuminate the Path, March Of the Miscreants, A Million Suns, Don’t Look Down, Presage, Blood Dynasty, Paper Tiger, Vivre Libre, The Pendulum, Liars & Thieves
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Шведские титаны экстремального металла Arch Enemy возвращаются со своим 12-м студийным альбомом «Blood Dynasty». Blood Dynasty, представляет собой яростный и неумолимый шедевр, демонстрирующий одну из самых тяжелых и динамичных работ группы на сегодняшний день. Выдающиеся треки включают в себя яркую «Dream Stealer», наполненную эпическим величием, и «Illuminate The Path», гимн силы с интенсивной новой динамикой. Мягкая, среднего темпа песня "Don't Look Down" поднимает мелодичный дэт-метал на сокрушительные высоты, а "The Pendulum" качается с головокружительной интенсивностью. Альбом Blood Dynasty, спродюсированный Йенсом Богреном, яыляется одним из самых мощных релизов Arch Enemy. Независимо от того, являетесь ли вы преданным поклонником или впервые открываете для себя их звучание, этот альбом демонстрирует неумолимую энергию, точность и брутальность, которые определяют легендарный статус Arch Enemy.
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Доставка
Отзывы


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