Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Arch Enemy - Blood Dynasty (0198028389815) виниловая пластинка
Шведские титаны экстремального металла Arch Enemy возвращаются со своим 12-м студийным альбомом «Blood Dynasty». Blood Dynasty, представляет собой яростный и неумолимый шедевр, демонстрирующий одну из самых тяжелых и динамичных работ группы на сегодняшний день. Выдающиеся треки включают в себя яркую «Dream Stealer», наполненную эпическим величием, и «Illuminate The Path», гимн силы с интенсивной новой динамикой. Мягкая, среднего темпа песня "Don't Look Down" поднимает мелодичный дэт-метал на сокрушительные высоты, а "The Pendulum" качается с головокружительной интенсивностью. Альбом Blood Dynasty, спродюсированный Йенсом Богреном, яыляется одним из самых мощных релизов Arch Enemy. Независимо от того, являетесь ли вы преданным поклонником или впервые открываете для себя их звучание, этот альбом демонстрирует неумолимую энергию, точность и брутальность, которые определяют легендарный статус Arch Enemy.
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