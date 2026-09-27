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Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка

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Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 1
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 2
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 3
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 4
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 5
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 6
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 7
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 8
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 9
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 10
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 11
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 12
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 13
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 14
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 15
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Bleed Like Me
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 1
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 2
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 3
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 4
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 5
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 6
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 7
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 8
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 9
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 10
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 11
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 12
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 13
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 14
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 15
  • Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964004069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Bleed Like Me
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bad Boyfriend, Run Baby Run, Right Between The Eyes, Why Do You Love Me, Bleed Like Me, Metal Heart, Sex Is Not The Enemy, It's All Over But The Crying, Boys Wanna Fight, Why Don't You Come Over, Happy Home, Space Can Come Through (Original B-Side), Nobody Can Win (Original B-Side), I Just Wanna Have Something To Do (Original B-Side), Honeybee (Original B-Side), Never Be Free (Original B-Side), Badass (Original B-2003 Ruff Demo), Tell Me Where It Hurts (Original B-Side), Betcha (Original B-Side)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка

Полностью ремастированное переиздание классического альбома американской рок- группы Garbage 2005 года Расширенное издание на двойном красном виниле. Для Bleed Like Me, своего четвёртого студийного альбома, группа выбрала прямое роковое звучание, напоминающее их живые выступления, вместо электроники, пронизывающей их предыдущий альбом Beautiful Garbage (2001). Bleed Like Me дебютировал под номером четыре в Billboard 200 с 73 000 проданными копиями за первую неделю, став первым альбомом группы, попавшим в топ-10 этого чарта. Aльбом дебютировал на той же позиции и в UK Albums Chart, а также вошел в десятку лучших в Австралии, Бельгии, Канаде, Финляндии, Франции, Мексике и Швеции. Издание на двойном виниле включает ремастированный оригинальный альбом, а также подборку неизданных би-сайдов, ремиксов и демо на второй пластинке.

Отзывы о товаре Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964004069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Bleed Like Me
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bad Boyfriend, Run Baby Run, Right Between The Eyes, Why Do You Love Me, Bleed Like Me, Metal Heart, Sex Is Not The Enemy, It's All Over But The Crying, Boys Wanna Fight, Why Don't You Come Over, Happy Home, Space Can Come Through (Original B-Side), Nobody Can Win (Original B-Side), I Just Wanna Have Something To Do (Original B-Side), Honeybee (Original B-Side), Never Be Free (Original B-Side), Badass (Original B-2003 Ruff Demo), Tell Me Where It Hurts (Original B-Side), Betcha (Original B-Side)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Полностью ремастированное переиздание классического альбома американской рок- группы Garbage 2005 года Расширенное издание на двойном красном виниле. Для Bleed Like Me, своего четвёртого студийного альбома, группа выбрала прямое роковое звучание, напоминающее их живые выступления, вместо электроники, пронизывающей их предыдущий альбом Beautiful Garbage (2001). Bleed Like Me дебютировал под номером четыре в Billboard 200 с 73 000 проданными копиями за первую неделю, став первым альбомом группы, попавшим в топ-10 этого чарта. Aльбом дебютировал на той же позиции и в UK Albums Chart, а также вошел в десятку лучших в Австралии, Бельгии, Канаде, Финляндии, Франции, Мексике и Швеции. Издание на двойном виниле включает ремастированный оригинальный альбом, а также подборку неизданных би-сайдов, ремиксов и демо на второй пластинке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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