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Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716917
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Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MB0 20л. 800Вт черная
Благодаря встраиваемой микроволновой печи Bosch Serie 4 BFL520MB0 больше не придется пачкать гору посуды и тратить драгоценное время, чтобы разогреть себе порцию блюда. Лаконичный черный цвет лицевой панели позволит устройству хорошо смотреться в интерьере любой кухни, а мощность микроволн, достигающая 800 Вт, обеспечивает быстрый и равномерный разогрев еды. На поддоне, имеющем диаметр 25.5 см, можно разместить тарелку больших размеров в камере объемом 20 л. Стенки из нержавеющей стали легко очищаются от остатков пищи и прочих загрязнений.
Чтобы быстро подготовить ингредиенты, которые вы только что достали из морозильной камеры, к дальнейшей нарезке и готовке, в функционале встраиваемой микроволновой печи Bosch Serie 4 BFL520MB0 имеется режим разморозки. Два поворотных механизма позволят выбрать предпочтительную мощность и время работы, максимальная продолжительность которого может достигать 60 минут. При открытии навесной дверцы в камере включается галогенное освещение для дополнительного комфорта в использовании.
Благодаря встраиваемой микроволновой печи Bosch Serie 4 BFL520MB0 больше не придется пачкать гору посуды и тратить драгоценное время, чтобы разогреть себе порцию блюда. Лаконичный черный цвет лицевой панели позволит устройству хорошо смотреться в интерьере любой кухни, а мощность микроволн, достигающая 800 Вт, обеспечивает быстрый и равномерный разогрев еды. На поддоне, имеющем диаметр 25.5 см, можно разместить тарелку больших размеров в камере объемом 20 л. Стенки из нержавеющей стали легко очищаются от остатков пищи и прочих загрязнений.
Чтобы быстро подготовить ингредиенты, которые вы только что достали из морозильной камеры, к дальнейшей нарезке и готовке, в функционале встраиваемой микроволновой печи Bosch Serie 4 BFL520MB0 имеется режим разморозки. Два поворотных механизма позволят выбрать предпочтительную мощность и время работы, максимальная продолжительность которого может достигать 60 минут. При открытии навесной дверцы в камере включается галогенное освещение для дополнительного комфорта в использовании.
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MB0 20л. 800Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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