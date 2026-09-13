Top.Mail.Ru
Материнская плата MSI PRO B850M-G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата MSI PRO B850M-G

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото 1
Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото 2
Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото 3
Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото 4
Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716773
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.6
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.29

Описание товара Материнская плата MSI PRO B850M-G

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B850M-G представляет собой современную и сбалансированную основу для сборки производительных домашних и рабочих систем на новейшей платформе AMD. Она идеально подойдёт для пользователей, планирующих собрать ПК для игр в разрешении Full HD и 1440p, а также для создателей контента, занимающихся фотообработкой, видеомонтажом начального и среднего уровня, и стримингом. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, 8000 и будущих поколений, обеспечивая им стабильное питание и полный набор необходимых функций без излишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новый чипсет AMD B850, который является преемником популярного B650 и предлагает актуальный набор технологий для массового сегмента. Установленный сокет AM5 предназначен исключительно для современных процессоров AMD Ryzen, начиная с 7000-й серии, и обеспечивает задел на будущее с поддержкой грядущих поколений CPU. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает MSI PRO B850M-G универсальным решением, которое можно установить как в просторные Mid-Tower корпуса, так и в более компактные сборки, при этом сохраняя достойные возможности для расширения системы.

Память и расширение

Плата полностью ориентирована на современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота DIMM для её установки. Это позволяет организовать производительный двухканальный режим работы и установить до 192 ГБ ОЗУ с поддержкой высоких частот и профилей разгона AMD EXPO, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCI Express x16, а для накопителей и других устройств расширения имеются слоты M.2 для высокоскоростных NVMe SSD и дополнительные слоты PCIe, что позволяет создать быструю и отзывчивую систему.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с акцентом на надёжность и стабильность при работе с многоядерными CPU в рамках их штатных лимитов. Хотя она не предназначена для экстремального разгона, качественные компоненты и продуманная схема обеспечивают уверенную подачу энергии для процессоров среднего класса даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, что гарантирует совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI PRO B850M-G расположен современный набор портов, включающий несколько USB-портов разной скорости, в том числе быстрые USB 3.2, для подключения всей необходимой периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и DisplayPort, а за подключение к сети отвечает гигабитный или 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер. Встроенный звуковой кодек обеспечивает качественное звучание в играх и при просмотре медиаконтента, а для любителей кастомизации на плате присутствуют разъёмы для подключения RGB-лент и управления подсветкой через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете совместимые компоненты: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как память DDR4 данной платой не поддерживается. Несмотря на компактный размер, убедитесь, что в вашем корпусе достаточно места для комфортной установки и прокладки кабелей. Для использования новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, поэтому перед сборкой рекомендуется проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте MSI. Эта плата является отличным выбором для тех, кто ищет надёжную и функциональную основу для современной системы без переплаты за оверклокерские функции.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B850M-G




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.6
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B850M-G представляет собой современную и сбалансированную основу для сборки производительных домашних и рабочих систем на новейшей платформе AMD. Она идеально подойдёт для пользователей, планирующих собрать ПК для игр в разрешении Full HD и 1440p, а также для создателей контента, занимающихся фотообработкой, видеомонтажом начального и среднего уровня, и стримингом. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, 8000 и будущих поколений, обеспечивая им стабильное питание и полный набор необходимых функций без излишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новый чипсет AMD B850, который является преемником популярного B650 и предлагает актуальный набор технологий для массового сегмента. Установленный сокет AM5 предназначен исключительно для современных процессоров AMD Ryzen, начиная с 7000-й серии, и обеспечивает задел на будущее с поддержкой грядущих поколений CPU. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает MSI PRO B850M-G универсальным решением, которое можно установить как в просторные Mid-Tower корпуса, так и в более компактные сборки, при этом сохраняя достойные возможности для расширения системы.

Память и расширение

Плата полностью ориентирована на современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота DIMM для её установки. Это позволяет организовать производительный двухканальный режим работы и установить до 192 ГБ ОЗУ с поддержкой высоких частот и профилей разгона AMD EXPO, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCI Express x16, а для накопителей и других устройств расширения имеются слоты M.2 для высокоскоростных NVMe SSD и дополнительные слоты PCIe, что позволяет создать быструю и отзывчивую систему.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с акцентом на надёжность и стабильность при работе с многоядерными CPU в рамках их штатных лимитов. Хотя она не предназначена для экстремального разгона, качественные компоненты и продуманная схема обеспечивают уверенную подачу энергии для процессоров среднего класса даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, что гарантирует совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI PRO B850M-G расположен современный набор портов, включающий несколько USB-портов разной скорости, в том числе быстрые USB 3.2, для подключения всей необходимой периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и DisplayPort, а за подключение к сети отвечает гигабитный или 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер. Встроенный звуковой кодек обеспечивает качественное звучание в играх и при просмотре медиаконтента, а для любителей кастомизации на плате присутствуют разъёмы для подключения RGB-лент и управления подсветкой через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете совместимые компоненты: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как память DDR4 данной платой не поддерживается. Несмотря на компактный размер, убедитесь, что в вашем корпусе достаточно места для комфортной установки и прокладки кабелей. Для использования новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, поэтому перед сборкой рекомендуется проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте MSI. Эта плата является отличным выбором для тех, кто ищет надёжную и функциональную основу для современной системы без переплаты за оверклокерские функции.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI PRO B850M-G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...