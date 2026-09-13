Описание товара Материнская плата MSI MPG X870E EDGE TI WIFI

Материнская плата MSI MPG X870E EDGE TI WIFI представляет собой решение для геймеров и энтузиастов, которые стремятся создать мощный и современный компьютер на базе процессоров AMD Ryzen 7000, 8000 либо 9000 серии. Эта модель выделяется своим стильным серебристо-белым дизайном, высокими технологиями и широкими возможностями для доработки системы, что делает ее идеальным выбором для сборки производительной игровой или рабочей станции. MSI MPG X870E EDGE TI WIFI — это совершенное сочетание стиля, производительности и функциональности. Она станет отличной основой для мощного игрового PC или рабочей станции, позволяя реализовать самые смелые идеи и обеспечивая высокую производительность в любых задачах. Оперативная память Одной из ключевых особенностей MPG X870E EDGE TI WIFI является поддержка стандартов DDR5, что позволяет использовать оперативную память с высокой скоростью передачи данных. Плата оснащена четырьмя слотами для DIMM, которые совместимы с памятью суммарной емкостью до 256 ГБ и частотой до 8400 МГц. Это обеспечивает отличную производительность при одновременном выполнении множества задач и позволяет справляться с ресурсоемкими приложениями и играми. Слоты расширения С точки зрения расширяемости, материнская плата предлагает три слота PCIe 5.0 x16, что дает возможность устанавливать несколько видеокарт, обеспечивая высокую производительность в играх и графических приложениях. Четыре слота M.2 поддерживают PCIe 5.0, что обеспечивает молниеносные скорости загрузки и передачи данных для NVMe SSD. Также плата оснащена четырьмя портами SATA III для подключения традиционных жестких дисков и SSD. Скорость передачи данных Важным аспектом является встроенная поддержка Wi-Fi 6E, которая обеспечивает оптимальную скорость и стабильность беспроводного соединения, что особенно полезно для онлайн-игр и потоковой передачи мультимедиа. Кроме того, плату дополняет порт 2.5 GbE Ethernet для проводного подключения, что обеспечивает молниеносную передачу данных. Дизайн Дизайн платы также заслуживает внимания: стильные элементы подсветки RGB и белый цвет придают ей современный вид. Пользователи могут настроить подсветку через программное обеспечение MSI, что позволяет синхронизировать её с подсветкой других компонентов системы.