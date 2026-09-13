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Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI

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Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 6
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 7
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 8
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 9
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 10
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 11
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 12
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 13
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 14
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 15
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 16
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 17
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 18
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 19
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 20
Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 13
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 14
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 15
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 16
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 17
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 18
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 19
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 20
  • Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716768
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
7 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.43

Описание товара Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI

Материнская плата MSI в компактном форм-факторе mini-ITX отлично впишется даже в самый небольшой корпус, не уступая при этом в производительности. Размер 17 на 17 см делает её идеальным выбором для сборки мощного, но аккуратного ПК. Чипсет Intel Z890 и поддержка процессоров с сокетом LGA 1851 создают базис для современных, быстрых систем. Два слота под DIMM-память DDR5 с частотой до 6400 МГц открывают путь к быстродействию и максимальной плавности, а возможность установить до 128 ГБ памяти порадует даже требовательных пользователей. Версия PCI Express 4.0 обеспечивает высокую скорость обмена данными с современными видеокартами и накопителями. Наличие встроенного Wi-Fi добавляет удобства — не нужно тянуть кабели, подключение к интернету возможно сразу после сборки.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
7 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI в компактном форм-факторе mini-ITX отлично впишется даже в самый небольшой корпус, не уступая при этом в производительности. Размер 17 на 17 см делает её идеальным выбором для сборки мощного, но аккуратного ПК. Чипсет Intel Z890 и поддержка процессоров с сокетом LGA 1851 создают базис для современных, быстрых систем. Два слота под DIMM-память DDR5 с частотой до 6400 МГц открывают путь к быстродействию и максимальной плавности, а возможность установить до 128 ГБ памяти порадует даже требовательных пользователей. Версия PCI Express 4.0 обеспечивает высокую скорость обмена данными с современными видеокартами и накопителями. Наличие встроенного Wi-Fi добавляет удобства — не нужно тянуть кабели, подключение к интернету возможно сразу после сборки.


Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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