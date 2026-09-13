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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716768
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7 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.43
Описание товара Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI
Материнская плата MSI в компактном форм-факторе mini-ITX отлично впишется даже в самый небольшой корпус, не уступая при этом в производительности. Размер 17 на 17 см делает её идеальным выбором для сборки мощного, но аккуратного ПК. Чипсет Intel Z890 и поддержка процессоров с сокетом LGA 1851 создают базис для современных, быстрых систем. Два слота под DIMM-память DDR5 с частотой до 6400 МГц открывают путь к быстродействию и максимальной плавности, а возможность установить до 128 ГБ памяти порадует даже требовательных пользователей. Версия PCI Express 4.0 обеспечивает высокую скорость обмена данными с современными видеокартами и накопителями. Наличие встроенного Wi-Fi добавляет удобства — не нужно тянуть кабели, подключение к интернету возможно сразу после сборки.
7 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI в компактном форм-факторе mini-ITX отлично впишется даже в самый небольшой корпус, не уступая при этом в производительности. Размер 17 на 17 см делает её идеальным выбором для сборки мощного, но аккуратного ПК. Чипсет Intel Z890 и поддержка процессоров с сокетом LGA 1851 создают базис для современных, быстрых систем. Два слота под DIMM-память DDR5 с частотой до 6400 МГц открывают путь к быстродействию и максимальной плавности, а возможность установить до 128 ГБ памяти порадует даже требовательных пользователей. Версия PCI Express 4.0 обеспечивает высокую скорость обмена данными с современными видеокартами и накопителями. Наличие встроенного Wi-Fi добавляет удобства — не нужно тянуть кабели, подключение к интернету возможно сразу после сборки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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