Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E представляет собой сбалансированное решение для современных игровых и рабочих систем. Она отлично подойдет геймерам, собирающим производительный ПК для игр в разрешении 1080p и 1440p, а также создателям контента, занимающимся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет надежной основой для процессоров последнего поколения, обеспечивая стабильную работу с моделями среднего и высокого класса, например, с чипами Core i5 или Core i7 без экстремального разгона.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит современный чипсет B840, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью, являясь золотой серединой для большинства пользователей. Плата спроектирована под актуальный процессорный сокет, что гарантирует совместимость с новейшими CPU и доступ к передовым технологиям. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные, но относительно небольшие системы, которые легко поместятся в большинстве современных корпусов, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения.
Память и расширение
Платформа поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей с максимальным объемом до 192 ГБ. Это обеспечивает поддержку высокочастотных комплектов памяти и двухканального режима, что критически важно для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных накопителей имеются слоты M.2 с поддержкой NVMe, оснащенные радиаторами для эффективного отвода тепла и предотвращения троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой модели построена с использованием качественных компонентов и достаточного количества фаз, чтобы обеспечить стабильное напряжение даже при работе с требовательными многоядерными процессорами. Наличие массивных радиаторов на силовых элементах гарантирует их эффективное охлаждение и предотвращает перегрев под длительной нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C для подключения современной периферии и внешних накопителей. За сетевые возможности отвечает производительный 2.5GbE LAN-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий высокоскоростное и стабильное беспроводное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek отвечает за чистое и объемное звучание, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB- и ARGB-лент с управлением через фирменное ПО MSI.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с чипсетом B840 и соответствующим сокетом, проверив информацию на официальном сайте MSI. Форм-фактор Micro-ATX предполагает использование корпуса, поддерживающего данный размер, а для питания мощных процессоров потребуется блок питания с 8-pin коннектором CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального оверклокинга, ее система питания и охлаждение VRM более чем достаточны для стабильной работы процессоров в штатном режиме и с технологиями автоматического буста.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E представляет собой сбалансированное решение для современных игровых и рабочих систем. Она отлично подойдет геймерам, собирающим производительный ПК для игр в разрешении 1080p и 1440p, а также создателям контента, занимающимся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет надежной основой для процессоров последнего поколения, обеспечивая стабильную работу с моделями среднего и высокого класса, например, с чипами Core i5 или Core i7 без экстремального разгона.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит современный чипсет B840, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью, являясь золотой серединой для большинства пользователей. Плата спроектирована под актуальный процессорный сокет, что гарантирует совместимость с новейшими CPU и доступ к передовым технологиям. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные, но относительно небольшие системы, которые легко поместятся в большинстве современных корпусов, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения.
Память и расширение
Платформа поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей с максимальным объемом до 192 ГБ. Это обеспечивает поддержку высокочастотных комплектов памяти и двухканального режима, что критически важно для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных накопителей имеются слоты M.2 с поддержкой NVMe, оснащенные радиаторами для эффективного отвода тепла и предотвращения троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой модели построена с использованием качественных компонентов и достаточного количества фаз, чтобы обеспечить стабильное напряжение даже при работе с требовательными многоядерными процессорами. Наличие массивных радиаторов на силовых элементах гарантирует их эффективное охлаждение и предотвращает перегрев под длительной нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C для подключения современной периферии и внешних накопителей. За сетевые возможности отвечает производительный 2.5GbE LAN-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий высокоскоростное и стабильное беспроводное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek отвечает за чистое и объемное звучание, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB- и ARGB-лент с управлением через фирменное ПО MSI.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с чипсетом B840 и соответствующим сокетом, проверив информацию на официальном сайте MSI. Форм-фактор Micro-ATX предполагает использование корпуса, поддерживающего данный размер, а для питания мощных процессоров потребуется блок питания с 8-pin коннектором CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального оверклокинга, ее система питания и охлаждение VRM более чем достаточны для стабильной работы процессоров в штатном режиме и с технологиями автоматического буста.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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