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Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E

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Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 1
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 2
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 3
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 4
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 5
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 6
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 7
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 8
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 9
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 10
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 11
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 12
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 13
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 14
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 15
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 16
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 17
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 18
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 19
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 20
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 21
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 22
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 23
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 24
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 25
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 26
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 27
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 28
Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B840
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 5
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 6
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 7
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 8
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 9
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 10
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 11
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 12
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 13
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 14
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 15
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 16
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 17
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 18
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 19
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 20
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 21
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 22
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 23
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 24
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 25
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 26
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 27
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 28
  • Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716750
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E представляет собой сбалансированное решение для современных игровых и рабочих систем. Она отлично подойдет геймерам, собирающим производительный ПК для игр в разрешении 1080p и 1440p, а также создателям контента, занимающимся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет надежной основой для процессоров последнего поколения, обеспечивая стабильную работу с моделями среднего и высокого класса, например, с чипами Core i5 или Core i7 без экстремального разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный чипсет B840, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью, являясь золотой серединой для большинства пользователей. Плата спроектирована под актуальный процессорный сокет, что гарантирует совместимость с новейшими CPU и доступ к передовым технологиям. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные, но относительно небольшие системы, которые легко поместятся в большинстве современных корпусов, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения.

Память и расширение

Платформа поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей с максимальным объемом до 192 ГБ. Это обеспечивает поддержку высокочастотных комплектов памяти и двухканального режима, что критически важно для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных накопителей имеются слоты M.2 с поддержкой NVMe, оснащенные радиаторами для эффективного отвода тепла и предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели построена с использованием качественных компонентов и достаточного количества фаз, чтобы обеспечить стабильное напряжение даже при работе с требовательными многоядерными процессорами. Наличие массивных радиаторов на силовых элементах гарантирует их эффективное охлаждение и предотвращает перегрев под длительной нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C для подключения современной периферии и внешних накопителей. За сетевые возможности отвечает производительный 2.5GbE LAN-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий высокоскоростное и стабильное беспроводное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek отвечает за чистое и объемное звучание, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB- и ARGB-лент с управлением через фирменное ПО MSI.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с чипсетом B840 и соответствующим сокетом, проверив информацию на официальном сайте MSI. Форм-фактор Micro-ATX предполагает использование корпуса, поддерживающего данный размер, а для питания мощных процессоров потребуется блок питания с 8-pin коннектором CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального оверклокинга, ее система питания и охлаждение VRM более чем достаточны для стабильной работы процессоров в штатном режиме и с технологиями автоматического буста.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E представляет собой сбалансированное решение для современных игровых и рабочих систем. Она отлично подойдет геймерам, собирающим производительный ПК для игр в разрешении 1080p и 1440p, а также создателям контента, занимающимся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет надежной основой для процессоров последнего поколения, обеспечивая стабильную работу с моделями среднего и высокого класса, например, с чипами Core i5 или Core i7 без экстремального разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный чипсет B840, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью, являясь золотой серединой для большинства пользователей. Плата спроектирована под актуальный процессорный сокет, что гарантирует совместимость с новейшими CPU и доступ к передовым технологиям. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные, но относительно небольшие системы, которые легко поместятся в большинстве современных корпусов, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения.

Память и расширение

Платформа поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей с максимальным объемом до 192 ГБ. Это обеспечивает поддержку высокочастотных комплектов памяти и двухканального режима, что критически важно для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных накопителей имеются слоты M.2 с поддержкой NVMe, оснащенные радиаторами для эффективного отвода тепла и предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели построена с использованием качественных компонентов и достаточного количества фаз, чтобы обеспечить стабильное напряжение даже при работе с требовательными многоядерными процессорами. Наличие массивных радиаторов на силовых элементах гарантирует их эффективное охлаждение и предотвращает перегрев под длительной нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C для подключения современной периферии и внешних накопителей. За сетевые возможности отвечает производительный 2.5GbE LAN-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий высокоскоростное и стабильное беспроводное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek отвечает за чистое и объемное звучание, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB- и ARGB-лент с управлением через фирменное ПО MSI.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с чипсетом B840 и соответствующим сокетом, проверив информацию на официальном сайте MSI. Форм-фактор Micro-ATX предполагает использование корпуса, поддерживающего данный размер, а для питания мощных процессоров потребуется блок питания с 8-pin коннектором CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального оверклокинга, ее система питания и охлаждение VRM более чем достаточны для стабильной работы процессоров в штатном режиме и с технологиями автоматического буста.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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