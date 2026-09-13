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Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка

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Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Quiet Nights
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716334
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602517963528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Quiet Nights
Жанр
Jazz
Трек-лист
Where Or When, Too Marvelous For Words, I've Grown Accustomed To His Face, The Boy From Ipanema, Walk On By, You're My Thrill, Este Seu Olhar, So Nice, Quiet Nights, Guess I'll Hang My Tears Out To Dry
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Where Or When, Too Marvelous For Words, I've Grown Accustomed To His Face, The Boy From Ipanema, Walk On By, You're My Thrill, Este Seu Olhar, So Nice, Quiet Nights, Guess I'll Hang My Tears Out To Dry

Отзывы о товаре Diana Krall - Quiet Nights (0602517963528) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602517963528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Quiet Nights
Жанр
Jazz
Трек-лист
Where Or When, Too Marvelous For Words, I've Grown Accustomed To His Face, The Boy From Ipanema, Walk On By, You're My Thrill, Este Seu Olhar, So Nice, Quiet Nights, Guess I'll Hang My Tears Out To Dry
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Where Or When, Too Marvelous For Words, I've Grown Accustomed To His Face, The Boy From Ipanema, Walk On By, You're My Thrill, Este Seu Olhar, So Nice, Quiet Nights, Guess I'll Hang My Tears Out To Dry
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