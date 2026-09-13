Оперативная память Kingspec DDR5 32GB 4800MHz (KS4800D5N11032G)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingspec DDR5 32GB 4800MHz (KS4800D5N11032G)
Для кого и под какие задачи
Комплект оперативной памяти Kingspec DDR5 объемом 32 ГБ отлично подходит для создания сбалансированной и отзывчивой системы для работы, учебы и развлечений. Он идеален для пользователей, которым недостаточно базовых 8 или 16 ГБ для комфортной многозадачности, работы с большими документами и таблицами, а также для нетребовательных игр. Для сборки игровой станции высокого класса или профессиональной рабочей станции для рендеринга видео и сложного 3D этот комплект можно рассматривать как надежный и достаточный стартовый вариант, однако для самых ресурсоемких задач в будущем может потребоваться увеличение объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это память стандарта DDR5, которая представляет собой следующее поколение после распространенной DDR4. Переход на DDR5 приносит увеличение пропускной способности, эффективности работы контроллера памяти и потенциал для больших объемов на модуль. Данный модуль имеет форм-фактор DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Устанавливать его в ноутбук или плату со слотами под другой стандарт (DDR4, DDR3) физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объемом 32 ГБ, работающего на базовой для DDR5 частоте 4800 МГц. Такой объем с лихвой покрывает потребности современных операционных систем и приложений, позволяя держать открытыми десятки вкладок браузера, фоновые программы и рабочие инструменты без замедления системы. Частота 4800 МГц обеспечивает хороший запас пропускной способности для повседневных задач и большинства игр, гарантируя плавность и отзывчивость, хотя для максимизации производительности в играх на высоких частотах кадров часто предпочитают более быстрые комплекты.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на стандартном для DDR5 напряжении, обычно составляющем 1.1 В, что обеспечивает хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью. Важным параметром является латентность, определяемая таймингами. Для достижения заявленной частоты 4800 МГц и стабильной работы, скорее всего, потребуется активация профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Это позволяет автоматически применить оптимальные настройки частоты и таймингов, избавляя пользователя от ручной настройки.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также процессоры AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Также рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до актуальной версии для лучшей совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти, судя по описанию, выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это упрощает установку и гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа. Отсутствие массивного охлаждения для работы на стандартной частоте 4800 МГц не является проблемой, так как нагрев модулей в таком режиме обычно невелик. Модуль не имеет RGB-подсветки, что делает его отличным выбором для минималистичных и неигровых сборок, где важна надежность и функциональность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одного модуля объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы планируете в будущем расширить объем до 64 ГБ, оптимальным решением будет сразу купить второй такой же модуль для работы в двухканале.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это одноканальный режим работы при использовании одного модуля, что снижает потенциальную производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти. Также убедитесь в физической совместимости: ваша материнская плата должна иметь слоты DIMM под DDR5. Для достижения заявленной частоты 4800 МГц не забудьте активировать профиль XMP в BIOS. Этот комплект станет отличным выбором для апгрейда или сборки современного ПК для работы и мультимедиа, но для игровых систем с акцентом на максимальный FPS стоит рассмотреть двухканальные комплекты (2x16 ГБ) с более высокой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Комплект оперативной памяти Kingspec DDR5 объемом 32 ГБ отлично подходит для создания сбалансированной и отзывчивой системы для работы, учебы и развлечений. Он идеален для пользователей, которым недостаточно базовых 8 или 16 ГБ для комфортной многозадачности, работы с большими документами и таблицами, а также для нетребовательных игр. Для сборки игровой станции высокого класса или профессиональной рабочей станции для рендеринга видео и сложного 3D этот комплект можно рассматривать как надежный и достаточный стартовый вариант, однако для самых ресурсоемких задач в будущем может потребоваться увеличение объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это память стандарта DDR5, которая представляет собой следующее поколение после распространенной DDR4. Переход на DDR5 приносит увеличение пропускной способности, эффективности работы контроллера памяти и потенциал для больших объемов на модуль. Данный модуль имеет форм-фактор DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Устанавливать его в ноутбук или плату со слотами под другой стандарт (DDR4, DDR3) физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объемом 32 ГБ, работающего на базовой для DDR5 частоте 4800 МГц. Такой объем с лихвой покрывает потребности современных операционных систем и приложений, позволяя держать открытыми десятки вкладок браузера, фоновые программы и рабочие инструменты без замедления системы. Частота 4800 МГц обеспечивает хороший запас пропускной способности для повседневных задач и большинства игр, гарантируя плавность и отзывчивость, хотя для максимизации производительности в играх на высоких частотах кадров часто предпочитают более быстрые комплекты.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на стандартном для DDR5 напряжении, обычно составляющем 1.1 В, что обеспечивает хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью. Важным параметром является латентность, определяемая таймингами. Для достижения заявленной частоты 4800 МГц и стабильной работы, скорее всего, потребуется активация профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Это позволяет автоматически применить оптимальные настройки частоты и таймингов, избавляя пользователя от ручной настройки.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также процессоры AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Также рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до актуальной версии для лучшей совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти, судя по описанию, выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это упрощает установку и гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа. Отсутствие массивного охлаждения для работы на стандартной частоте 4800 МГц не является проблемой, так как нагрев модулей в таком режиме обычно невелик. Модуль не имеет RGB-подсветки, что делает его отличным выбором для минималистичных и неигровых сборок, где важна надежность и функциональность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одного модуля объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы планируете в будущем расширить объем до 64 ГБ, оптимальным решением будет сразу купить второй такой же модуль для работы в двухканале.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это одноканальный режим работы при использовании одного модуля, что снижает потенциальную производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти. Также убедитесь в физической совместимости: ваша материнская плата должна иметь слоты DIMM под DDR5. Для достижения заявленной частоты 4800 МГц не забудьте активировать профиль XMP в BIOS. Этот комплект станет отличным выбором для апгрейда или сборки современного ПК для работы и мультимедиа, но для игровых систем с акцентом на максимальный FPS стоит рассмотреть двухканальные комплекты (2x16 ГБ) с более высокой частотой.
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