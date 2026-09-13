Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz (AX5U6000C3416G-DTLABWH)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz (AX5U6000C3416G-DTLABWH)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для сборки современных игровых ПК и производительных рабочих станций на платформах Intel 12-го/13-го/14-го поколений или AMD Ryzen 7000 и новее. Два модуля по 16 ГБ в сумме дают 32 ГБ объема, что является отличным балансом для комфортной игры в разрешении 1440p и 4K, а также для работы с монтажом видео, 3D-графикой и тяжелой многозадачностью с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями. Для офисных задач или простого домашнего ПК этот комплект является избыточным, тогда как для профессионального рендеринга очень больших сцен может потребоваться еще больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5, новейшего поколения оперативной памяти для настольных компьютеров. Ключевое отличие от предыдущего DDR4 - более высокая эффективная частота, увеличенная пропускная способность и сниженное энергопотребление. Форм-фактор модулей - DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных материнских плат с соответствующими слотами. Установить эти планки в ноутбук или материнскую плату с поддержкой DDR4 физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, обеспечивая суммарно 32 ГБ высокоскоростной памяти. Частота 6000 МГц является одной из наиболее сбалансированных и рекомендованных для современных процессоров, особенно для платформы AMD AM5, где она часто является точкой "сладкого пятна". Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно при использовании мощной видеокарты, и ускоряет обработку больших данных в профессиональных приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL34, что при частоте 6000 МГц говорит о хорошем балансе между высокой скоростью и низкой задержкой. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR5 напряжение и поддерживают технологию Intel XMP 3.0. Это значит, что для активации частоты 6000 МГц и таймингов CL34 достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы - ручной разгон не требуется, система настроится автоматически и стабильно.
Совместимость с платформой
Данные модули DDR5 совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, предназначенных для процессоров с поддержкой DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать работу на частоте 6000 МГц, особенно при использовании всех четырех слотов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует долгосрочной стабильности и позволяет памяти длительное время работать на заявленных характеристиках. Конструкция радиаторов не является громоздкой, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами, а белый цвет делает модули удачным выбором для сборок в светлой или контрастной цветовой гамме.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для немедленной активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, что дает значительный прирост производительности в играх и приложениях. Для правильной активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это абсолютная несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3 из-за иного расположения ключа в контактной площадке. Даже при совместимой материнской плате для работы на частоте 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS до последней версии. При желании в будущем расширить систему до 64 ГБ, крайне рекомендуется приобретать идентичный комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на пониженных частотах. Этот комплект идеально подходит для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную систему на базе современных процессоров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 39 850 руб.9963 руб. в СплитОперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)
-
В наличииЦена 42 740 руб.10685 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Samsung 32Gb SO-DIMM DDR5 SEC (PC5-38400...
-
В наличииЦена 43 770 руб.10943 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 32GB 3200MHz (KF432C16BB1K2/32)
-
В наличииЦена 45 280 руб.11320 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 32GB DDR5 5600 DIMM (AD5U560032G-S)
-
В наличииЦена 49 920 руб.12480 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 50 670 руб.12668 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 52 870 руб.13218 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 53 030 руб.13258 руб. в СплитОперативная память DDR4 HPE 32Gb 2933MHz (P00924-B21)
-
В наличииЦена 53 690 руб.13423 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5-5600 32GB (PSD532G56002)
-
В наличииЦена 53 930 руб.13483 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5-7400 32GB (PVV532G740C36K)
-
В наличииЦена 54 286 руб.13572 руб. в СплитОперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB),...
-
В наличииЦена 56 670 руб.14168 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz (AX5U6000C3616G-DT...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для сборки современных игровых ПК и производительных рабочих станций на платформах Intel 12-го/13-го/14-го поколений или AMD Ryzen 7000 и новее. Два модуля по 16 ГБ в сумме дают 32 ГБ объема, что является отличным балансом для комфортной игры в разрешении 1440p и 4K, а также для работы с монтажом видео, 3D-графикой и тяжелой многозадачностью с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями. Для офисных задач или простого домашнего ПК этот комплект является избыточным, тогда как для профессионального рендеринга очень больших сцен может потребоваться еще больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5, новейшего поколения оперативной памяти для настольных компьютеров. Ключевое отличие от предыдущего DDR4 - более высокая эффективная частота, увеличенная пропускная способность и сниженное энергопотребление. Форм-фактор модулей - DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных материнских плат с соответствующими слотами. Установить эти планки в ноутбук или материнскую плату с поддержкой DDR4 физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, обеспечивая суммарно 32 ГБ высокоскоростной памяти. Частота 6000 МГц является одной из наиболее сбалансированных и рекомендованных для современных процессоров, особенно для платформы AMD AM5, где она часто является точкой "сладкого пятна". Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно при использовании мощной видеокарты, и ускоряет обработку больших данных в профессиональных приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL34, что при частоте 6000 МГц говорит о хорошем балансе между высокой скоростью и низкой задержкой. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR5 напряжение и поддерживают технологию Intel XMP 3.0. Это значит, что для активации частоты 6000 МГц и таймингов CL34 достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы - ручной разгон не требуется, система настроится автоматически и стабильно.
Совместимость с платформой
Данные модули DDR5 совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, предназначенных для процессоров с поддержкой DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать работу на частоте 6000 МГц, особенно при использовании всех четырех слотов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует долгосрочной стабильности и позволяет памяти длительное время работать на заявленных характеристиках. Конструкция радиаторов не является громоздкой, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами, а белый цвет делает модули удачным выбором для сборок в светлой или контрастной цветовой гамме.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для немедленной активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, что дает значительный прирост производительности в играх и приложениях. Для правильной активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это абсолютная несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3 из-за иного расположения ключа в контактной площадке. Даже при совместимой материнской плате для работы на частоте 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS до последней версии. При желании в будущем расширить систему до 64 ГБ, крайне рекомендуется приобретать идентичный комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на пониженных частотах. Этот комплект идеально подходит для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную систему на базе современных процессоров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz (AX5U6000C3416G-DTLABWH)