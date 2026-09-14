Описание товара Оперативная память Crucial by Micron 32GB DDR5-5600 SODIMM (CT32G56C46S5)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для владельцев современных ноутбуков и компактных ПК, которым требуется серьёзный апгрейд или сборка производительной системы. Объём в 32 ГБ идеально подходит для требовательной многозадачности, например одновременной работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и лёгким монтажом, а также для современных игр, где большие объёмы ОЗУ становятся нормой. Для профессиональных задач вроде рендеринга сложных сцен или работы с огромными базами данных этот модуль станет отличным базовым решением, хотя для максимальной скорости в таких сценариях часто предпочтительны комплекты из двух планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это поколение обеспечивает более высокие базовые частоты и улучшенные технологии управления питанием. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные десктопы (NUC, мини-ПК) и моноблоки со слотами соответствующего размера, и он физически несовместим со стандартными слотами DIMM для полноразмерных материнских плат.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что для большинства ноутбучных систем является конфигурацией с большим запасом на будущее. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми приложениями и скорости обработки больших файлов. В реальных сценариях такая комбинация объёма и частоты сделает работу в профессиональных пакетах для фото- и видеомонтажа более плавной, а также позволит комфортно использовать виртуальные машины.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначаются как CL46, что для частоты 5600 МГц в стандарте DDR5 является типичным значением, обеспечивающим баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR5 1.1 В, что способствует снижению энергопотребления и нагрева. Многие современные ноутбуки с поддержкой DDR5 автоматически распознают и настраивают такие модули на максимальную поддерживаемую частоту, однако полноценные профили разгона вроде XMP для Intel или EXPO для AMD в ноутбучных сегментах встречаются реже и зависят от конкретной модели устройства.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами и чипсетами, которые поддерживают память стандарта DDR5. В первую очередь это современные платформы Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и новее для мобильных решений. Критически важно перед покупкой убедиться, что ваше устройство имеет именно слоты SO-DIMM для DDR5, так как поколения памяти не имеют обратной совместимости, и модуль DDR5 физически не встанет в слот для DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом для SO-DIMM модулей компактном форм-факторе без массивных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбучных систем, где ограничено внутреннее пространство и система охлаждения спроектирована с учётом такого дизайна. Отсутствие радиатора не является недостатком для работы на штатных частотах, так как тепловыделение у DDR5 контролируется лучше, чем у предыдущих поколений. Подсветка (RGB) на данном модуле также отсутствует, что соответствует целевому назначению для скрытой установки внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в задачах, чувствительных к скорости памяти, потребуется установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Если вы планируете расширять объём в будущем, рекомендуется докупать максимально похожий по характеристикам (объём, частота, тайминги) модуль, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 SO-DIMM. Убедитесь в совместимости вашего ноутбука, проверив спецификации на сайте производителя. Максимальная поддерживаемая частота памяти может ограничиваться самим ноутбуком, даже если модуль имеет более высокий потенциал. При покупке одного модуля помните, что производительность будет в одноканальном режиме. Этот модуль станет отличным выбором для тех, кто хочет сразу получить большой объём памяти для многозадачности или для пользователей, чьи ноутбуки имеют только один слот для апгрейда. Для сборки новой системы или при наличии двух слотов часто выгоднее сразу рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима.