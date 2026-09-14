Оперативная память Kingston DDR5 32GB 6400MT/s SODIMM kit (2x16GB)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 32GB 6400MT/s SODIMM kit (2x16GB)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект идеально подойдёт пользователям современных ноутбуков и компактных ПК, которым нужна высокая производительность для работы с ресурсоёмкими приложениями. Он отлично справится с задачами профессионального монтажа видео, обработки фотографий, работы в тяжёлых средах разработки и комфортной игры в новейшие проекты на мобильной платформе. Общий объём в 32 ГБ предоставляет солидный запас для многозадачности, а высокая частота обеспечит быстрый отклик системы и сократит время рендеринга.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, последнего поколения, которое пришло на смену DDR4 и предлагает существенно возросшую пропускную способность и энергоэффективность. Ключевая особенность данного модуля — форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, компактных NUC-систем и материнских плат mini-ITX. Важно помнить, что планки SO-DIMM физически не совместимы со стандартными слотами DIMM для настольных компьютеров.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота памяти составляет 6400 МТ/с (мегатрансферов в секунду), что напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В практических сценариях это выльется в более высокий FPS в играх, особенно в процессорозависимых проектах, а также в ускорение работы с большими массивами данных в профессиональных приложениях для творчества и вычислений.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Производительность памяти определяет не только частота, но и тайминги, характеризующие задержки. Для эффективной работы на высокой частоте 6400 МТ/с модули используют оптимальные тайминги и работают при стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая баланс между скоростью и стабильностью. Данный комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет в совместимых системах автоматически активировать заявленную высокую частоту через BIOS без необходимости сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с современными ноутбуками и компактными системами на базе платформ Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые оснащены слотами SO-DIMM и поддерживают стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемую частоту памяти, так как не все ноутбуки могут раскрыть потенциал 6400 МТ/с. Для активации профиля XMP также необходима соответствующая опция в BIOS системы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти выполнены в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбуков, где пространство для охлаждения строго ограничено. Такое решение гарантирует совместимость с подавляющим большинством корпусов мобильных систем и исключает конфликты с элементами системы охлаждения. Подсветка (RGB) в этой модели отсутствует, что соответствует ориентиру на стабильную работу и минимальное энергопотребление в мобильных устройствах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Установив планки в правильные слоты (обычно обозначенные одним цветом), вы активируете этот режим. Для дальнейшего расширения объёма рекомендуется использовать полностью идентичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с форм-фактором: эти планки не подойдут для обычного настольного ПК. Также убедитесь, что ваш ноутбук или материнская плата mini-PC поддерживает именно память DDR5, так как она несовместима со слотами под DDR4. Высокая частота 6400 МТ/с будет гарантированно работать только в системах, официально её поддерживающих. Если ваша задача — апгрейд старого ноутбука или работа с офисными приложениями, возможно, стоит рассмотреть более доступные варианты DDR4. Данный комплект — это выбор для тех, кто собирает или модернизирует мощную мобильную рабочую станцию или игровую систему и хочет получить максимум от современной платформы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, Для ноутбука, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 43 770 руб.10943 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 32GB 3200MHz (KF432C16BB1K2/32)
-
В наличииЦена 49 870 руб.12468 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 50 670 руб.12668 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 52 810 руб.13203 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 53 030 руб.13258 руб. в СплитОперативная память DDR4 HPE 32Gb 2933MHz (P00924-B21)
-
В наличииЦена 56 610 руб.14153 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz (AX5U6000C3616G-DT...
-
В наличииЦена 57 024 руб.14256 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 32GB 3600MHz DDR4 (KF436C16RB2K4/32)
-
В наличииЦена 57 870 руб.14468 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 300 руб.14575 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RTL (AX5U600...
-
В наличииЦена 58 300 руб.14575 руб. в СплитОперативная память ADATA LANCER BLADE DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*1...
-
В наличииЦена 58 710 руб.14678 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 58 840 руб.14710 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект идеально подойдёт пользователям современных ноутбуков и компактных ПК, которым нужна высокая производительность для работы с ресурсоёмкими приложениями. Он отлично справится с задачами профессионального монтажа видео, обработки фотографий, работы в тяжёлых средах разработки и комфортной игры в новейшие проекты на мобильной платформе. Общий объём в 32 ГБ предоставляет солидный запас для многозадачности, а высокая частота обеспечит быстрый отклик системы и сократит время рендеринга.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, последнего поколения, которое пришло на смену DDR4 и предлагает существенно возросшую пропускную способность и энергоэффективность. Ключевая особенность данного модуля — форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, компактных NUC-систем и материнских плат mini-ITX. Важно помнить, что планки SO-DIMM физически не совместимы со стандартными слотами DIMM для настольных компьютеров.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота памяти составляет 6400 МТ/с (мегатрансферов в секунду), что напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В практических сценариях это выльется в более высокий FPS в играх, особенно в процессорозависимых проектах, а также в ускорение работы с большими массивами данных в профессиональных приложениях для творчества и вычислений.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Производительность памяти определяет не только частота, но и тайминги, характеризующие задержки. Для эффективной работы на высокой частоте 6400 МТ/с модули используют оптимальные тайминги и работают при стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая баланс между скоростью и стабильностью. Данный комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет в совместимых системах автоматически активировать заявленную высокую частоту через BIOS без необходимости сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с современными ноутбуками и компактными системами на базе платформ Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые оснащены слотами SO-DIMM и поддерживают стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемую частоту памяти, так как не все ноутбуки могут раскрыть потенциал 6400 МТ/с. Для активации профиля XMP также необходима соответствующая опция в BIOS системы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти выполнены в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбуков, где пространство для охлаждения строго ограничено. Такое решение гарантирует совместимость с подавляющим большинством корпусов мобильных систем и исключает конфликты с элементами системы охлаждения. Подсветка (RGB) в этой модели отсутствует, что соответствует ориентиру на стабильную работу и минимальное энергопотребление в мобильных устройствах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Установив планки в правильные слоты (обычно обозначенные одним цветом), вы активируете этот режим. Для дальнейшего расширения объёма рекомендуется использовать полностью идентичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с форм-фактором: эти планки не подойдут для обычного настольного ПК. Также убедитесь, что ваш ноутбук или материнская плата mini-PC поддерживает именно память DDR5, так как она несовместима со слотами под DDR4. Высокая частота 6400 МТ/с будет гарантированно работать только в системах, официально её поддерживающих. Если ваша задача — апгрейд старого ноутбука или работа с офисными приложениями, возможно, стоит рассмотреть более доступные варианты DDR4. Данный комплект — это выбор для тех, кто собирает или модернизирует мощную мобильную рабочую станцию или игровую систему и хочет получить максимум от современной платформы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, Для ноутбука, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR5 32GB 6400MT/s SODIMM kit (2x16GB)