Top.Mail.Ru
John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 1
John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 2
John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 3
John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 4
John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 5
John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 6
John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Carroll Kirby
Альбом (сингл)
Septet
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 1
  • John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 2
  • John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 3
  • John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 4
  • John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 5
  • John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 6
  • John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716098
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stones Throw Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stones Throw Records
Barcode
[0659457242916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Carroll Kirby
Альбом (сингл)
Septet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rainmaker, P64 By My Side, Sensing Not Seeing, Swallow Tail, Weep, Jubilee Horns, The Quest of Chico Hamilton, Nucleo, Sensing Dub, Jubilee Dub, Nucleo Dub
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rainmaker, P64 By My Side, Sensing Not Seeing, Swallow Tail, Weep, Jubilee Horns, The Quest of Chico Hamilton, Nucleo, Sensing Dub, Jubilee Dub, Nucleo Dub

Отзывы о товаре John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stones Throw Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stones Throw Records
Barcode
[0659457242916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Carroll Kirby
Альбом (сингл)
Septet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rainmaker, P64 By My Side, Sensing Not Seeing, Swallow Tail, Weep, Jubilee Horns, The Quest of Chico Hamilton, Nucleo, Sensing Dub, Jubilee Dub, Nucleo Dub
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rainmaker, P64 By My Side, Sensing Not Seeing, Swallow Tail, Weep, Jubilee Horns, The Quest of Chico Hamilton, Nucleo, Sensing Dub, Jubilee Dub, Nucleo Dub
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Carroll Kirby - Septet (0659457242916) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...