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Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка

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Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка - фото 3
Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка - фото 4
Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Emergency Ward
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка - фото 3
  • Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка - фото 4
  • Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716091
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Emergency Ward
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Sweet Lord, Today Is A Killer, Poppies, Isn't It A Pity
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка

К счастью, Нина Симоне, несмотря на свое эксцентричное эго, воспринимала музыкальную среду с обостренным чувством и использовала ее для собственных экспериментов. Только так стало возможным, что до поклонников дошло многое из складского репертуара, традиционные блюзовые номера, рабочие песни чернокожих и проверенные мелодии белых шоу, пронизанные глубоким душевным чувством. "Emergency Ward!" в этом отношении не является исключением: для взрывного концертного попурри "My Sweet Lord" Симона позаимствовала шаблон Джорджа Харрисона, а также лирику Дэвида Нельсона "Today Is A Killer". В сочетании с небольшим составом и госпел-хором Симона разжигает 18-минутный непрерывный огонь, который ни на секунду не теряет своей духовной силы. В отличие от спокойной "Poppies", в которой очень тщательно проработаны струнные, деревянные духовые и хор, вопросительная "Isn't It A Pity" завораживает инструментальной простотой на фортепиано. Поддерживаемая лишь простыми, пульсирующими гармониями, которые то и дело переходят в облака аккордов, Симона помещает в комнату свой модулирующий голос, который, как это часто бывает, исчезает в небытие, как безответный крик. Необыкновенный альбом и американские горки эмоций, которые никого не оставят равнодушным.

Отзывы о товаре Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Emergency Ward
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Sweet Lord, Today Is A Killer, Poppies, Isn't It A Pity
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
К счастью, Нина Симоне, несмотря на свое эксцентричное эго, воспринимала музыкальную среду с обостренным чувством и использовала ее для собственных экспериментов. Только так стало возможным, что до поклонников дошло многое из складского репертуара, традиционные блюзовые номера, рабочие песни чернокожих и проверенные мелодии белых шоу, пронизанные глубоким душевным чувством. "Emergency Ward!" в этом отношении не является исключением: для взрывного концертного попурри "My Sweet Lord" Симона позаимствовала шаблон Джорджа Харрисона, а также лирику Дэвида Нельсона "Today Is A Killer". В сочетании с небольшим составом и госпел-хором Симона разжигает 18-минутный непрерывный огонь, который ни на секунду не теряет своей духовной силы. В отличие от спокойной "Poppies", в которой очень тщательно проработаны струнные, деревянные духовые и хор, вопросительная "Isn't It A Pity" завораживает инструментальной простотой на фортепиано. Поддерживаемая лишь простыми, пульсирующими гармониями, которые то и дело переходят в облака аккордов, Симона помещает в комнату свой модулирующий голос, который, как это часто бывает, исчезает в небытие, как безответный крик. Необыкновенный альбом и американские горки эмоций, которые никого не оставят равнодушным.
Самовывоз
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Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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