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Jamie Saft - Solo A Genova (5060197761400) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jamie Saft - Solo A Genova (5060197761400) виниловая пластинка

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Jamie Saft - Solo A Genova (5060197761400) виниловая пластинка - фото 1
Jamie Saft - Solo A Genova (5060197761400) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamie Saft
Альбом (сингл)
Solo A Genova
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamie Saft - Solo A Genova (5060197761400) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamie Saft - Solo A Genova (5060197761400) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jamie Saft - Solo A Genova (5060197761400) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamie Saft
Альбом (сингл)
Solo A Genova
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Makings Of You, Human / Gates, Naima, Sharp Dressed Man, Overjoyed, Po'boy, The New Standard / Pinkus, Blue Motel Room, Stockbridge, Blue In Green, Restless Farewell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamie Saft - Solo A Genova (5060197761400) виниловая пластинка

Окунитесь в уникальный мир музыки с виниловой пластинкой "Solo a Genova" от Jamie Saft. Этот двойной альбом уводит слушателя в захватывающее путешествие по музыкальным гармониям, наполненным теплом и глубоким содержанием. Jamie Saft - талантливый музыкант, чье творчество отличается оригинальным звучанием и глубоким смыслом. В каждой композиции "Solo a Genova" можно услышать его мастерство и страсть к музыке, что делает этот альбом по-настоящему уникальным. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Solo a Genova" и почувствовать всю силу и красоту музыкальных произведений Jamie Saft. Погрузитесь в атмосферу звуков, которая заставит ваше сердце биться в такт мелодиям и звучаниям, оставляя незабываемый след в вашей душе.

Отзывы о товаре Jamie Saft - Solo A Genova (5060197761400) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamie Saft
Альбом (сингл)
Solo A Genova
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Makings Of You, Human / Gates, Naima, Sharp Dressed Man, Overjoyed, Po'boy, The New Standard / Pinkus, Blue Motel Room, Stockbridge, Blue In Green, Restless Farewell
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Окунитесь в уникальный мир музыки с виниловой пластинкой "Solo a Genova" от Jamie Saft. Этот двойной альбом уводит слушателя в захватывающее путешествие по музыкальным гармониям, наполненным теплом и глубоким содержанием. Jamie Saft - талантливый музыкант, чье творчество отличается оригинальным звучанием и глубоким смыслом. В каждой композиции "Solo a Genova" можно услышать его мастерство и страсть к музыке, что делает этот альбом по-настоящему уникальным. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Solo a Genova" и почувствовать всю силу и красоту музыкальных произведений Jamie Saft. Погрузитесь в атмосферу звуков, которая заставит ваше сердце биться в такт мелодиям и звучаниям, оставляя незабываемый след в вашей душе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jamie Saft - Solo A Genova (5060197761400) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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