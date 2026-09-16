Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка
"Far East Suite" - концептуальный альбом американского джазового музыканта Дюка Эллингтона 1967 года, вдохновленный турне его группы по Азии. Композиции написаны Эллингтоном и его давним соратником Билли Стрэйхорном. Стрэйхорн умер в мае 1967 года, поэтому "Far East Suite" стал одним из последних альбомов с его композициями, записанных при его жизни. Альбом получил премию "Грэмми" 1968 года в номинации "Лучшее инструментальное джазовое исполнение - большая группа или солист с большой группой". Penguin Guide to Jazz оценивает альбом в четыре звезды, отмечая, что "способность Эллингтона быть посредником между точками соприкосновения и конфликта между культурами, смешивая блюз с восточными ладами в таких пьесах, как "Blue Pepper (Far East of the Blues)", никогда не звучит слишком самозабвенно. Allmusic называет эту запись одной из "самых запоминающихся записей Эллингтона" и описывает ее как пример "Эллингтона и Стрэйхорна в их позднем расцвете", и как таковую "весьма существенную". "Far East Suite" выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных копий на виниле оранжевого цвета.
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