Top.Mail.Ru
Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка - фото 1
Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Far East Suite
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715974
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Far East Suite
Жанр
Swing
Трек-лист
Tourist Point Of View, Bluebird Of Delhi (Mynah), Isfahan, Depk, Mount Harissa, Blue Pepper (Far East Of The Blues), Agra, Amad, Ad Lib On Nippon
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка

"Far East Suite" - концептуальный альбом американского джазового музыканта Дюка Эллингтона 1967 года, вдохновленный турне его группы по Азии. Композиции написаны Эллингтоном и его давним соратником Билли Стрэйхорном. Стрэйхорн умер в мае 1967 года, поэтому "Far East Suite" стал одним из последних альбомов с его композициями, записанных при его жизни. Альбом получил премию "Грэмми" 1968 года в номинации "Лучшее инструментальное джазовое исполнение - большая группа или солист с большой группой". Penguin Guide to Jazz оценивает альбом в четыре звезды, отмечая, что "способность Эллингтона быть посредником между точками соприкосновения и конфликта между культурами, смешивая блюз с восточными ладами в таких пьесах, как "Blue Pepper (Far East of the Blues)", никогда не звучит слишком самозабвенно. Allmusic называет эту запись одной из "самых запоминающихся записей Эллингтона" и описывает ее как пример "Эллингтона и Стрэйхорна в их позднем расцвете", и как таковую "весьма существенную". "Far East Suite" выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных копий на виниле оранжевого цвета.

Отзывы о товаре Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Far East Suite
Жанр
Swing
Трек-лист
Tourist Point Of View, Bluebird Of Delhi (Mynah), Isfahan, Depk, Mount Harissa, Blue Pepper (Far East Of The Blues), Agra, Amad, Ad Lib On Nippon
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Far East Suite" - концептуальный альбом американского джазового музыканта Дюка Эллингтона 1967 года, вдохновленный турне его группы по Азии. Композиции написаны Эллингтоном и его давним соратником Билли Стрэйхорном. Стрэйхорн умер в мае 1967 года, поэтому "Far East Suite" стал одним из последних альбомов с его композициями, записанных при его жизни. Альбом получил премию "Грэмми" 1968 года в номинации "Лучшее инструментальное джазовое исполнение - большая группа или солист с большой группой". Penguin Guide to Jazz оценивает альбом в четыре звезды, отмечая, что "способность Эллингтона быть посредником между точками соприкосновения и конфликта между культурами, смешивая блюз с восточными ладами в таких пьесах, как "Blue Pepper (Far East of the Blues)", никогда не звучит слишком самозабвенно. Allmusic называет эту запись одной из "самых запоминающихся записей Эллингтона" и описывает ее как пример "Эллингтона и Стрэйхорна в их позднем расцвете", и как таковую "весьма существенную". "Far East Suite" выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных копий на виниле оранжевого цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Ellington - Far East Suite (coloured) (8719262032972) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...