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SSD Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007)

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Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 3
Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 4
Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 5
Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 6
Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 7
Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
  • Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 3
  • Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 4
  • Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 5
  • Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 6
  • Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 7
  • Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715882
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007)

Расширьте возможности хранения данных и повысьте производительность с помощью компактного твердотельного накопителя SiliconPower UD90. Он прост в установке и полностью совместим с портативными игровыми ПК, планшетами, ультрабуками, лёгкими ноутбуками, мини-ПК и другими устройствами малого форм-фактора. Благодаря скорости Gen 4 вы сможете раскрыть истинный потенциал игр и повысить производительность рабочих платформ. Молниеносная производительность со скоростью чтения до 5000 МБ/с и скоростью записи до 3200 МБ/с. Этот небольшой, но мощный накопитель может улучшить игровой процесс за счет сокращения времени загрузки игр и повышения эффективности работы компьютера, что повысит производительность. UD90 2230 предлагает объём памяти 500 Гб, что позволяет хранить всю вашу коллекцию игр и множество рабочих файлов, видео, фотографий и многое другое. Независимо от того, отправляетесь ли вы в захватывающие игровые приключения или занимаетесь профессиональной деятельностью, это универсальное решение для хранения данных гарантирует, что вы ничего не упустите. Встроенные функции защиты данных и исправления ошибок обеспечивают целостность информации и надёжное решение для хранения данных. Удобный набор инструментов SP Toolbox обеспечивает лёгкий доступ к информации о накопителях и их обслуживанию, обеспечивая всестороннюю защиту и точность данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Расширьте возможности хранения данных и повысьте производительность с помощью компактного твердотельного накопителя SiliconPower UD90. Он прост в установке и полностью совместим с портативными игровыми ПК, планшетами, ультрабуками, лёгкими ноутбуками, мини-ПК и другими устройствами малого форм-фактора. Благодаря скорости Gen 4 вы сможете раскрыть истинный потенциал игр и повысить производительность рабочих платформ. Молниеносная производительность со скоростью чтения до 5000 МБ/с и скоростью записи до 3200 МБ/с. Этот небольшой, но мощный накопитель может улучшить игровой процесс за счет сокращения времени загрузки игр и повышения эффективности работы компьютера, что повысит производительность. UD90 2230 предлагает объём памяти 500 Гб, что позволяет хранить всю вашу коллекцию игр и множество рабочих файлов, видео, фотографий и многое другое. Независимо от того, отправляетесь ли вы в захватывающие игровые приключения или занимаетесь профессиональной деятельностью, это универсальное решение для хранения данных гарантирует, что вы ничего не упустите. Встроенные функции защиты данных и исправления ошибок обеспечивают целостность информации и надёжное решение для хранения данных. Удобный набор инструментов SP Toolbox обеспечивает лёгкий доступ к информации о накопителях и их обслуживанию, обеспечивая всестороннюю защиту и точность данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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