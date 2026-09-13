Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power 500GB M-Series UD90 (SP500GBP44UD9007)
Расширьте возможности хранения данных и повысьте производительность с помощью компактного твердотельного накопителя SiliconPower UD90. Он прост в установке и полностью совместим с портативными игровыми ПК, планшетами, ультрабуками, лёгкими ноутбуками, мини-ПК и другими устройствами малого форм-фактора. Благодаря скорости Gen 4 вы сможете раскрыть истинный потенциал игр и повысить производительность рабочих платформ. Молниеносная производительность со скоростью чтения до 5000 МБ/с и скоростью записи до 3200 МБ/с. Этот небольшой, но мощный накопитель может улучшить игровой процесс за счет сокращения времени загрузки игр и повышения эффективности работы компьютера, что повысит производительность. UD90 2230 предлагает объём памяти 500 Гб, что позволяет хранить всю вашу коллекцию игр и множество рабочих файлов, видео, фотографий и многое другое. Независимо от того, отправляетесь ли вы в захватывающие игровые приключения или занимаетесь профессиональной деятельностью, это универсальное решение для хранения данных гарантирует, что вы ничего не упустите. Встроенные функции защиты данных и исправления ошибок обеспечивают целостность информации и надёжное решение для хранения данных. Удобный набор инструментов SP Toolbox обеспечивает лёгкий доступ к информации о накопителях и их обслуживанию, обеспечивая всестороннюю защиту и точность данных.
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