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SSD Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H)

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Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 1
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 2
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 3
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 4
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 5
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 6
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 7
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 8
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 9
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 10
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 11
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 12
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 13
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 14
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 15
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 16
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 17
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
11800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 6
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 7
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 8
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 9
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 10
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 11
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 12
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 13
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 14
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 15
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 16
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 17
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715858
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
11800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
110

Описание товара Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H)

Накопитель SSD Patriot PCIe 5.0 x4 4TB PV553P4TBM28H PV553 M.2 2280

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
11800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Тайвань
Описание
Накопитель SSD Patriot PCIe 5.0 x4 4TB PV553P4TBM28H PV553 M.2 2280
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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