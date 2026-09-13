Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
11800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715858
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
11800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
110
Описание товара Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H)
Накопитель SSD Patriot PCIe 5.0 x4 4TB PV553P4TBM28H PV553 M.2 2280
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
11800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Тайвань
Накопитель SSD Patriot PCIe 5.0 x4 4TB PV553P4TBM28H PV553 M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Patriot 4Tb PV553 (PV553P4TBM28H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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