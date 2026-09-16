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Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка

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Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - фото 4
Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
In New York
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569191071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
In New York
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fair Weather, Hotel 49, Polka Dots And Moonbeams, My Funny Valentine, Solar, Blue Thoughts, When Lights Are Low, Soft Winds
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton's Chet Baker Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fair Weather, Hotel 49, Polka Dots And Moonbeams, My Funny Valentine, Solar, Blue Thoughts, When Lights Are Low, Soft Winds



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569191071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
In New York
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fair Weather, Hotel 49, Polka Dots And Moonbeams, My Funny Valentine, Solar, Blue Thoughts, When Lights Are Low, Soft Winds
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton's Chet Baker Collection
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fair Weather, Hotel 49, Polka Dots And Moonbeams, My Funny Valentine, Solar, Blue Thoughts, When Lights Are Low, Soft Winds


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - In New York (8436569191071) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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