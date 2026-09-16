Herb Alpert - Going Places (Analogue) (0814647020327) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Herb Alpert
Альбом (сингл)
Going Places
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715750
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Характеристики
Бренд
Herb Alpert
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Herb Alpert
Barcode
[0814647020327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Herb Alpert
Альбом (сингл)
Going Places
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tijuana Taxi, I'm Getting Sentimental Over You, More And More Amor, Spanish Flea, Mae, 3rd Man Theme, Walk, Don't Run, Felicia, And The Angels Sing, Mayo, A Walk In The Black Forest, Zorba The Greek
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Herb Alpert Classic Re-Issue Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Herb Alpert - Going Places (Analogue) (0814647020327) виниловая пластинка
Виниловый альбом «Going Places» группы Herb Alpert & the Tijuana Brass
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Бренд
Herb Alpert
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Herb Alpert
Barcode
[0814647020327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Herb Alpert
Альбом (сингл)
Going Places
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tijuana Taxi, I'm Getting Sentimental Over You, More And More Amor, Spanish Flea, Mae, 3rd Man Theme, Walk, Don't Run, Felicia, And The Angels Sing, Mayo, A Walk In The Black Forest, Zorba The Greek
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Herb Alpert Classic Re-Issue Collection
Страна производитель
США
Виниловый альбом «Going Places» группы Herb Alpert & the Tijuana Brass
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Herb Alpert - Going Places (Analogue) (0814647020327) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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