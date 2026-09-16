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Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка

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Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка - фото 1
Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка - фото 2
Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка - фото 3
Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Serj Tankian
Альбом (сингл)
Foundations
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка - фото 1
  • Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка - фото 2
  • Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка - фото 3
  • Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gibson
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gibson
Barcode
[0692878377409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Serj Tankian
Альбом (сингл)
Foundations
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A.F. Day, Justice Will Shine On, Appropriations, Cartoon Buyer, Life's Revengeful Son
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка

Мини-альбом Сержа Танкяна «Foundations» (Основания) представляет собой переосмысление музыки и текстов прошлых десятилетий в мощном, глубоко сфокусированном сборнике. Танкян называет его «ретроспективой песен из разных эпох моей жизни, призванной дополнить мемуары». Как и всё творчество Танкяна, пять треков, составляющих «Foundations», охватывают широкий спектр звучания и стилей. Это музыка, пронизывающая множество эпох и затрагивающая широкий спектр эмоций. Кроме того, это во многом рок-альбом — «музыка бунтарства», как выразился сам Танкян. Этот эксклюзивный розничный вариант также включает в себя би-сайд с гравировкой.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Gibson
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gibson
Barcode
[0692878377409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Serj Tankian
Альбом (сингл)
Foundations
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A.F. Day, Justice Will Shine On, Appropriations, Cartoon Buyer, Life's Revengeful Son
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мини-альбом Сержа Танкяна «Foundations» (Основания) представляет собой переосмысление музыки и текстов прошлых десятилетий в мощном, глубоко сфокусированном сборнике. Танкян называет его «ретроспективой песен из разных эпох моей жизни, призванной дополнить мемуары». Как и всё творчество Танкяна, пять треков, составляющих «Foundations», охватывают широкий спектр звучания и стилей. Это музыка, пронизывающая множество эпох и затрагивающая широкий спектр эмоций. Кроме того, это во многом рок-альбом — «музыка бунтарства», как выразился сам Танкян. Этот эксклюзивный розничный вариант также включает в себя би-сайд с гравировкой.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Serj Tankian - Foundations (EP) (coloured) (0692878377409) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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