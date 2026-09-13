Jakob Bro - Taking Turns (0602475216407) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jakob Bro - Taking Turns (0602475216407) виниловая пластинка
Альбом Taking Turns записанный в нью-йоркской студии Avatar десять лет назад, включает датского гитариста Якоба Бро и многопоколенческий состав импровизаторов, каждый из которых отличается яркой индивидуальностью. Ли Кониц, Эндрю Сирил, Билл Фризелл, Джейсон Моран и Томас Морган вкладывают всю свою энергию в запись, которая выходит за рамки условностей «звёздного» состава и делает акцент на командной работе. Космическая музыка Бро побуждает к новым откликам: атмосферному намёку или фрагменту нежной мелодии, открывающему новые пути для исследования. «Мои композиции — это попытка уловить проблеск чувства, зарисовать его, а затем раскрыть в процессе записи», — сказал тогда Якоб Бро.
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