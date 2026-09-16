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McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка

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McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 1
McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 2
McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 3
McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 4
McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 5
McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Extensions
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 1
  • McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 2
  • McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 3
  • McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 4
  • McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 5
  • McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715635
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435268170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Extensions
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Vision Song Of Happiness Smitty's Place, Peresina I Thought I'd Let You Know
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка

"Expansions" - ремастированное переиздание студийного альбома джазового пианиста Маккой Тайнера, первоначально выпущенного в 1970 году. В записи альбома приняли участия следующие музыканты: Гари Бартс, Уэйн Шортер, Рон Картер, Херби Льюис и Фредди Уэйтс. Маккой Тайнер - американский джазовый пианист, известный как своей работой в ансамбле Джона Колтрейна, так и сольной карьерой. Один из выдающихся представителей модального джаза и хард-бопа. МакКой был членом жюри на 6-й, 10-й и 11-й ежегодных церемониях вручения Независимой Музыкальной Награды (Independent Music Awards), которая вручается независимым артистам для поддержания их карьеры. В последние годы он писал аранжировки для биг—бенда, включая в них струнную секцию, и использовал не только джазовую, но и популярную музыку. За свою продолжительную карьеру Тайнер выпустил более 80 альбомов под своим именем, четыре раза был удостоен премии Grammy, а в 2002 был награждён почётным званием Мастер Джаза Национальным Фондом Искусств. Он оказал влияние на целые поколения импровизаторов, продолжая оставаться скромным и духовно устремлённым человеком.

Отзывы о товаре McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435268170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Extensions
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Vision Song Of Happiness Smitty's Place, Peresina I Thought I'd Let You Know
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
"Expansions" - ремастированное переиздание студийного альбома джазового пианиста Маккой Тайнера, первоначально выпущенного в 1970 году. В записи альбома приняли участия следующие музыканты: Гари Бартс, Уэйн Шортер, Рон Картер, Херби Льюис и Фредди Уэйтс. Маккой Тайнер - американский джазовый пианист, известный как своей работой в ансамбле Джона Колтрейна, так и сольной карьерой. Один из выдающихся представителей модального джаза и хард-бопа. МакКой был членом жюри на 6-й, 10-й и 11-й ежегодных церемониях вручения Независимой Музыкальной Награды (Independent Music Awards), которая вручается независимым артистам для поддержания их карьеры. В последние годы он писал аранжировки для биг—бенда, включая в них струнную секцию, и использовал не только джазовую, но и популярную музыку. За свою продолжительную карьеру Тайнер выпустил более 80 альбомов под своим именем, четыре раза был удостоен премии Grammy, а в 2002 был награждён почётным званием Мастер Джаза Национальным Фондом Искусств. Он оказал влияние на целые поколения импровизаторов, продолжая оставаться скромным и духовно устремлённым человеком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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