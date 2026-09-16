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Jimmy Witherspoon - Evenin' Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimmy Witherspoon - Evenin' Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка

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Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 1
Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 2
Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 3
Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 4
Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 5
Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Witherspoon
Альбом (сингл)
Evenin' Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimmy Witherspoon - Evenin&#039; Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jimmy Witherspoon - Evenin' Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088730016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Witherspoon
Альбом (сингл)
Evenin' Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Money's Gettin' Cheaper, Grab Me a Freight, Don't Let Go, I've Been Treated Wrong, Evenin', Cane River, Baby, How Long, Good Rockin', Kansas City, Drinking Beer
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series – PRST 7300
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Witherspoon - Evenin' Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Money's Gettin' Cheaper, Grab Me a Freight, Don't Let Go, I've Been Treated Wrong, Evenin', Cane River, Baby, How Long, Good Rockin', Kansas City, Drinking Beer



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jimmy Witherspoon - Evenin' Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088730016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Witherspoon
Альбом (сингл)
Evenin' Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Money's Gettin' Cheaper, Grab Me a Freight, Don't Let Go, I've Been Treated Wrong, Evenin', Cane River, Baby, How Long, Good Rockin', Kansas City, Drinking Beer
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series – PRST 7300
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Money's Gettin' Cheaper, Grab Me a Freight, Don't Let Go, I've Been Treated Wrong, Evenin', Cane River, Baby, How Long, Good Rockin', Kansas City, Drinking Beer


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimmy Witherspoon - Evenin' Blues (Analogue) (0753088730016) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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