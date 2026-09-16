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Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка

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Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка - фото 1
Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка - фото 2
Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Slobber Pup
Альбом (сингл)
Pole Axe
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка - фото 1
  • Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка - фото 2
  • Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Slobber Pup
Альбом (сингл)
Pole Axe
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pole Of Combustible Memory (Part 1), Pole Of Combustible Memory (Part 2), Bring Me My Desire And Arrows To Shoot, Incendiary Axe
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Slobber Pup / Pole axe (2LP) - это отличная возможность погрузиться в агрессивное и экспериментальное звучание группы Slobber Pup. Альбом "Pole axe" на двух LP пластинках представляет собой энергичное и неординарное музыкальное путешествие. Каждая композиция отличается необычными звуками, заставляющими вас внимательно прислушиваться и вовлекаться в эксцентричный мир музыки. Купить виниловую пластинку Slobber Pup / Pole axe (2LP) позволит вам создать уникальную атмосферу в вашей коллекции. Эта музыка подойдет для ценителей экспериментального и прогрессивного звука, которые ищут чего-то особенного и необычного. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Slobber Pup / Pole axe (2LP) и разнообразить свою коллекцию с особой звуковой жемчужиной. Получите неповторимый опыт прослушивания музыки, которая наполнит вас энергией и оставит яркие впечатления.

Отзывы о товаре Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Slobber Pup
Альбом (сингл)
Pole Axe
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pole Of Combustible Memory (Part 1), Pole Of Combustible Memory (Part 2), Bring Me My Desire And Arrows To Shoot, Incendiary Axe
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Slobber Pup / Pole axe (2LP) - это отличная возможность погрузиться в агрессивное и экспериментальное звучание группы Slobber Pup. Альбом "Pole axe" на двух LP пластинках представляет собой энергичное и неординарное музыкальное путешествие. Каждая композиция отличается необычными звуками, заставляющими вас внимательно прислушиваться и вовлекаться в эксцентричный мир музыки. Купить виниловую пластинку Slobber Pup / Pole axe (2LP) позволит вам создать уникальную атмосферу в вашей коллекции. Эта музыка подойдет для ценителей экспериментального и прогрессивного звука, которые ищут чего-то особенного и необычного. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Slobber Pup / Pole axe (2LP) и разнообразить свою коллекцию с особой звуковой жемчужиной. Получите неповторимый опыт прослушивания музыки, которая наполнит вас энергией и оставит яркие впечатления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slobber Pup - Pole Axe (5060197760786) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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