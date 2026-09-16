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Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка

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Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 1
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 2
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 3
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 4
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 5
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 6
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 7
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
The Fall
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 3
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 4
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 5
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 6
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 7
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295491215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
The Fall
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Phoner to Arizona, Revolving Doors, HillBilly Man, Detroit, Shy-town, Little Pink Plastic Bags, The Joplin Spider, The Parish of Space Dust, The Snake in Dallas, Amarillo, The Speak It Mountains, Aspen Forest, Bobby in Phoenix (feat. Bobby Womack), California and the Slipping of the Sun, Seattle Yodel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Phoner to Arizona, Revolving Doors, HillBilly Man, Detroit, Shy-town, Little Pink Plastic Bags, The Joplin Spider, The Parish of Space Dust, The Snake in Dallas, Amarillo, The Speak It Mountains, Aspen Forest, Bobby in Phoenix (feat. Bobby Womack), California and the Slipping of the Sun, Seattle Yodel



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295491215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
The Fall
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Phoner to Arizona, Revolving Doors, HillBilly Man, Detroit, Shy-town, Little Pink Plastic Bags, The Joplin Spider, The Parish of Space Dust, The Snake in Dallas, Amarillo, The Speak It Mountains, Aspen Forest, Bobby in Phoenix (feat. Bobby Womack), California and the Slipping of the Sun, Seattle Yodel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Phoner to Arizona, Revolving Doors, HillBilly Man, Detroit, Shy-town, Little Pink Plastic Bags, The Joplin Spider, The Parish of Space Dust, The Snake in Dallas, Amarillo, The Speak It Mountains, Aspen Forest, Bobby in Phoenix (feat. Bobby Womack), California and the Slipping of the Sun, Seattle Yodel


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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