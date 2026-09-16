Top.Mail.Ru
Уцененный товар Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние, 735292

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Уценка
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
The Fall
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
  • Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 340 руб.  3 440 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735292
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние
2 340 руб. -32%
3 440 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295491215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
The Fall
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Phoner to Arizona, Revolving Doors, HillBilly Man, Detroit, Shy-town, Little Pink Plastic Bags, The Joplin Spider, The Parish of Space Dust, The Snake in Dallas, Amarillo, The Speak It Mountains, Aspen Forest, Bobby in Phoenix (feat. Bobby Womack), California and the Slipping of the Sun, Seattle Yodel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, внешний конверт, внутренний конверт



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Уцененный товар Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295491215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
The Fall
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Phoner to Arizona, Revolving Doors, HillBilly Man, Detroit, Shy-town, Little Pink Plastic Bags, The Joplin Spider, The Parish of Space Dust, The Snake in Dallas, Amarillo, The Speak It Mountains, Aspen Forest, Bobby in Phoenix (feat. Bobby Womack), California and the Slipping of the Sun, Seattle Yodel
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, внешний конверт, внутренний конверт


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Gorillaz - The Fall (0190295491215) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...