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Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка

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Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка - фото 1
Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка - фото 2
Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка - фото 3
Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Knosis
Альбом (сингл)
Genknosis
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка - фото 1
  • Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка - фото 2
  • Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка - фото 3
  • Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715352
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629737016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Knosis
Альбом (сингл)
Genknosis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
GENKNOSIS, SHINMON, Fuhai lyrics feat. ???? [Hanabie.], Yakusai, Seisai, Kuruibi, Imioni, Dokunuma, Tanebi, Angetsu
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка

Knosis — детище японского мультиинструменталиста и вокалиста Рё Киноситы. Песни, написанные для того, чтобы передать внутреннюю борьбу, которую Рё вёл последние несколько лет, наполнены чистой эмоциональной сущностью боли и одиночества, которая прослеживается в текстах и ??динамике каждой песни. Приготовьтесь к первой книге нового путешествия Рё Киноситы. Knosis охватывает всё: от металлических риффов до хардкорных брейкдаунов, и заставляет слушателей побить рекорды в спортзале, предлагая уникальный набор эмоций, которые помогают им преодолевать взлеты и падения, помогая им продолжать жить полной жизнью.

Отзывы о товаре Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629737016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Knosis
Альбом (сингл)
Genknosis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
GENKNOSIS, SHINMON, Fuhai lyrics feat. ???? [Hanabie.], Yakusai, Seisai, Kuruibi, Imioni, Dokunuma, Tanebi, Angetsu
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Knosis — детище японского мультиинструменталиста и вокалиста Рё Киноситы. Песни, написанные для того, чтобы передать внутреннюю борьбу, которую Рё вёл последние несколько лет, наполнены чистой эмоциональной сущностью боли и одиночества, которая прослеживается в текстах и ??динамике каждой песни. Приготовьтесь к первой книге нового путешествия Рё Киноситы. Knosis охватывает всё: от металлических риффов до хардкорных брейкдаунов, и заставляет слушателей побить рекорды в спортзале, предлагая уникальный набор эмоций, которые помогают им преодолевать взлеты и падения, помогая им продолжать жить полной жизнью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Knosis - Genknosis (coloured) (4065629737016) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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