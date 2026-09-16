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Paysage D'Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paysage D'Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка

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Paysage D&#039;Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка - фото 2
Paysage D&#039;Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Schnee
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paysage D&#039;Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка - фото 1
  • Paysage D&#039;Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка - фото 2
  • Paysage D&#039;Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paysage D'Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388871823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Schnee
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Schnee (I), Schnee (II), Schnee (III), Schnee (IV)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paysage D'Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Schnee (I), Schnee (II), Schnee (III), Schnee (IV)

Отзывы о товаре Paysage D'Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388871823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Schnee
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Schnee (I), Schnee (II), Schnee (III), Schnee (IV)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Schnee (I), Schnee (II), Schnee (III), Schnee (IV)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paysage D'Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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