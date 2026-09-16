Paysage D'Hiver - Nacht (0884388609280) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Nacht
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 715315
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388609280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Nacht
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Des Lichtes Sterben I, Ein Getriebener Im Schneetreiben, Finsternis, Tod Und Einsamkeit, Des Lichtes Sterben II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paysage D'Hiver - Nacht (0884388609280) виниловая пластинка
Виниловая пластинка «Nacht» группы Paysage D'hiver, выпущенной в 2019 году лейблом Kunsthall Produktion
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388609280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Nacht
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Des Lichtes Sterben I, Ein Getriebener Im Schneetreiben, Finsternis, Tod Und Einsamkeit, Des Lichtes Sterben II
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка «Nacht» группы Paysage D'hiver, выпущенной в 2019 году лейблом Kunsthall Produktion
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Paysage D'Hiver - Nacht (0884388609280) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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