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Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка

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Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 1
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 2
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 3
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 4
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 5
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 6
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 7
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 8
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 9
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 10
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 11
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Everything Everything
Альбом (сингл)
Mountainhead
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 1
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 2
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 3
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 4
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 5
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 6
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 7
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 8
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 9
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 10
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 11
  • Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715229
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538996104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Everything Everything
Альбом (сингл)
Mountainhead
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wild Guess, The End of the Contender, Cold Reactor, Buddy, Come Over, R U Happy?, The Mad Stone, TV Dog, Canary, Don't Ask Me to Beg, Enter the Mirror, Your Money, My Summer, Dagger's Edge, City Song, The Witness
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Everything Everything / Mountainhead (Limited Clear Vinyl) (1LP) - это отличная возможность добавить в свою коллекцию уникальное музыкальное произведение от группы Everything Everything. Альбом "Mountainhead" - это настоящая находка для любителей экспериментальной музыки. На этой виниловой пластинке вы найдете причудливые мелодии, инновационные звуковые эффекты и фантастический вокал, создающие впечатляющую атмосферу путешествия. Ограниченное издание виниловой пластинки в прозрачном варианте делает ее особенно ценной для коллекционеров. Купить виниловую пластинку Everything Everything / Mountainhead (Limited Clear Vinyl) (1LP) и встретиться с уникальным музыкальным миром - это отличный выбор для ценителей современной экспериментальной музыки.

Отзывы о товаре Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538996104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Everything Everything
Альбом (сингл)
Mountainhead
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wild Guess, The End of the Contender, Cold Reactor, Buddy, Come Over, R U Happy?, The Mad Stone, TV Dog, Canary, Don't Ask Me to Beg, Enter the Mirror, Your Money, My Summer, Dagger's Edge, City Song, The Witness
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Everything Everything / Mountainhead (Limited Clear Vinyl) (1LP) - это отличная возможность добавить в свою коллекцию уникальное музыкальное произведение от группы Everything Everything. Альбом "Mountainhead" - это настоящая находка для любителей экспериментальной музыки. На этой виниловой пластинке вы найдете причудливые мелодии, инновационные звуковые эффекты и фантастический вокал, создающие впечатляющую атмосферу путешествия. Ограниченное издание виниловой пластинки в прозрачном варианте делает ее особенно ценной для коллекционеров. Купить виниловую пластинку Everything Everything / Mountainhead (Limited Clear Vinyl) (1LP) и встретиться с уникальным музыкальным миром - это отличный выбор для ценителей современной экспериментальной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Everything Everything - Mountainhead (coloured) (4050538996104) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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