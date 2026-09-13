Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB)
Представляем вам твердотельный накопитель Gigabyte AORUS Gen5 — надёжное и производительное решение для хранения данных. Этот SSD обеспечивает высокую скорость работы и позволяет значительно ускорить загрузку операционной системы, приложений и игр. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI-Express 5.0 x4. * Поддержка NVMe 2.0. * Тип памяти: 3D TLC NAND. * Контроллер: Phison PS5026-E26. * Ёмкость: 4 TB. Благодаря использованию интерфейса PCI-Express 5.0 x4 и поддержке NVMe 2.0, этот SSD обеспечивает быструю передачу данных и высокую производительность. Накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, где требуется высокая скорость работы с данными. Если вы ищете надёжный и быстрый SSD для вашего устройства, то Gigabyte AORUS Gen5 станет отличным выбором.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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