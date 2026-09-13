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SSD Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238)

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Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 2
Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 3
Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 4
Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 5
Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 1
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 2
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 3
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 4
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 5
  • Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715016
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Характеристики

Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238)

Использование новейшей на рынке технологии флэш-памяти 3D NAND обеспечивает превосходную производительность и стабильность. Спецификация 2,5-дюймового SATA3 может быть свободно установлена на большинстве компьютеров, PS4 или использоваться внешне, что значительно повышает скорость передачи данных устройства.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238)




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Характеристики
Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Описание
Использование новейшей на рынке технологии флэш-памяти 3D NAND обеспечивает превосходную производительность и стабильность. Спецификация 2,5-дюймового SATA3 может быть свободно установлена на большинстве компьютеров, PS4 или использоваться внешне, что значительно повышает скорость передачи данных устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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