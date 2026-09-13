Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL)
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Характеристики
Описание товара Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL)
Корпус PcCOOLER идеально сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, предоставляя отличные возможности для сборки мощного и современного ПК. Выполненный в элегантном черном цвете, корпус имеет ARGB-подсветку, которая добавляет выразительность и позволяет настроить внешний вид вашей системы под личные предпочтения. Это Midi-Tower шасси подходит для установки материнских плат различных форм-факторов, включая mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что делает его весьма универсальным. Внутри предусмотрено достаточно места для размещения видеокарты длиной до 380 мм и процессорного кулера высотой до 180 мм. Корпус изготовлен из комбинации высококачественного пластика, стали и стекла, что гарантирует долговечность и эстетическую привлекательность. Благодаря наличию окна на боковой стенке, вы всегда сможете любоваться внутренней компоновкой вашего ПК и светом ARGB-подсветки. Конструктивно корпус предлагает нижнее расположение блока питания, что упрощает организацию кабельного менеджмента и улучшает охлаждение системы. Для установки дополнительных устройств и накопителей доступно четыре внутренних отсека 2.5" и два отсека 3.5", а также семь слотов расширения, обеспечивающих достаточное пространство для всех необходимых комплектующих. Три встроенных 120 мм вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение и стабильную работу всех компонентов даже при высоких нагрузках. Корпус PcCOOLER — это отличный выбор для энтузиастов, желающих собрать надежную и производительную систему с эффектным внешним видом.
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