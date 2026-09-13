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Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL)

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Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 1
Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 2
Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 3
Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 4
Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 5
Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 6
Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 1
  • Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 2
  • Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 3
  • Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 4
  • Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 5
  • Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 6
  • Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714951
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 495 x 432 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х30
Вес, кг.
8.2

Описание товара Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL)

Корпус PcCOOLER идеально сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, предоставляя отличные возможности для сборки мощного и современного ПК. Выполненный в элегантном черном цвете, корпус имеет ARGB-подсветку, которая добавляет выразительность и позволяет настроить внешний вид вашей системы под личные предпочтения. Это Midi-Tower шасси подходит для установки материнских плат различных форм-факторов, включая mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что делает его весьма универсальным. Внутри предусмотрено достаточно места для размещения видеокарты длиной до 380 мм и процессорного кулера высотой до 180 мм. Корпус изготовлен из комбинации высококачественного пластика, стали и стекла, что гарантирует долговечность и эстетическую привлекательность. Благодаря наличию окна на боковой стенке, вы всегда сможете любоваться внутренней компоновкой вашего ПК и светом ARGB-подсветки. Конструктивно корпус предлагает нижнее расположение блока питания, что упрощает организацию кабельного менеджмента и улучшает охлаждение системы. Для установки дополнительных устройств и накопителей доступно четыре внутренних отсека 2.5" и два отсека 3.5", а также семь слотов расширения, обеспечивающих достаточное пространство для всех необходимых комплектующих. Три встроенных 120 мм вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение и стабильную работу всех компонентов даже при высоких нагрузках. Корпус PcCOOLER — это отличный выбор для энтузиастов, желающих собрать надежную и производительную систему с эффектным внешним видом.

Отзывы о товаре Корпус PcCooler ME200 MESH черный (C3-A520BKP3-GL)




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 495 x 432 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус PcCOOLER идеально сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, предоставляя отличные возможности для сборки мощного и современного ПК. Выполненный в элегантном черном цвете, корпус имеет ARGB-подсветку, которая добавляет выразительность и позволяет настроить внешний вид вашей системы под личные предпочтения. Это Midi-Tower шасси подходит для установки материнских плат различных форм-факторов, включая mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что делает его весьма универсальным. Внутри предусмотрено достаточно места для размещения видеокарты длиной до 380 мм и процессорного кулера высотой до 180 мм. Корпус изготовлен из комбинации высококачественного пластика, стали и стекла, что гарантирует долговечность и эстетическую привлекательность. Благодаря наличию окна на боковой стенке, вы всегда сможете любоваться внутренней компоновкой вашего ПК и светом ARGB-подсветки. Конструктивно корпус предлагает нижнее расположение блока питания, что упрощает организацию кабельного менеджмента и улучшает охлаждение системы. Для установки дополнительных устройств и накопителей доступно четыре внутренних отсека 2.5" и два отсека 3.5", а также семь слотов расширения, обеспечивающих достаточное пространство для всех необходимых комплектующих. Три встроенных 120 мм вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение и стабильную работу всех компонентов даже при высоких нагрузках. Корпус PcCOOLER — это отличный выбор для энтузиастов, желающих собрать надежную и производительную систему с эффектным внешним видом.
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Отзывы


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