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Корпус Digma DCC-MN301 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Digma DCC-MN301 черный

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Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 1
Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 2
Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 3
Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 4
Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 5
Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 6
Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 1
  • Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 2
  • Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 3
  • Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 4
  • Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 5
  • Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 6
  • Корпус Digma DCC-MN301 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714866
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 180 мм, 2 x 180 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 х 340 х 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х20
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус Digma DCC-MN301 черный

Корпус Digma — это элегантное и компактное решение для сборки производительного компьютера в формате Mini-Tower. Этот корпус выполнен из прочной стали и представлен в стильном черном цвете. Он идеально подходит для тех, кто ищет баланс между функцией и формой. Внутри корпуса предусмотрено место для четырех внутренних 2,5-дюймовых отсеков, а также двух 3,5-дюймовых отсеков, что позволяет гибко конфигурировать систему под любые задачи. Для охлаждения компонентов предусмотрены заранее установленные вентиляторы: один 120 мм и два 180 мм. Это обеспечивает надежное охлаждение и стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая данным корпусом, составляет 135 мм, что дает возможность использовать широкий спектр охладителей. Особенно стоит отметить возможность установки видеокарты длиной до 260 мм, что позволяет разместить внутри мощную графическую подсистему. Данный корпус также имеет четыре слота расширения, что открывает дополнительные возможности для модернизации системы. Расположение блока питания в верхней части корпуса способствует оптимальному распределению веса для увеличения устойчивости всей конструкции. Корпус Digma весом всего 2 кг станет надежной основой для создания компактной и функциональной системы, удовлетворяя требования как начинающих пользователей, так и опытных энтузиастов.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус Digma DCC-MN301 черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 180 мм, 2 x 180 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 х 340 х 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Digma — это элегантное и компактное решение для сборки производительного компьютера в формате Mini-Tower. Этот корпус выполнен из прочной стали и представлен в стильном черном цвете. Он идеально подходит для тех, кто ищет баланс между функцией и формой. Внутри корпуса предусмотрено место для четырех внутренних 2,5-дюймовых отсеков, а также двух 3,5-дюймовых отсеков, что позволяет гибко конфигурировать систему под любые задачи. Для охлаждения компонентов предусмотрены заранее установленные вентиляторы: один 120 мм и два 180 мм. Это обеспечивает надежное охлаждение и стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая данным корпусом, составляет 135 мм, что дает возможность использовать широкий спектр охладителей. Особенно стоит отметить возможность установки видеокарты длиной до 260 мм, что позволяет разместить внутри мощную графическую подсистему. Данный корпус также имеет четыре слота расширения, что открывает дополнительные возможности для модернизации системы. Расположение блока питания в верхней части корпуса способствует оптимальному распределению веса для увеличения устойчивости всей конструкции. Корпус Digma весом всего 2 кг станет надежной основой для создания компактной и функциональной системы, удовлетворяя требования как начинающих пользователей, так и опытных энтузиастов.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
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Отзывы


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