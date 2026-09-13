Корпус Digma DCC-MN301 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Digma DCC-MN301 черный
Корпус Digma — это элегантное и компактное решение для сборки производительного компьютера в формате Mini-Tower. Этот корпус выполнен из прочной стали и представлен в стильном черном цвете. Он идеально подходит для тех, кто ищет баланс между функцией и формой. Внутри корпуса предусмотрено место для четырех внутренних 2,5-дюймовых отсеков, а также двух 3,5-дюймовых отсеков, что позволяет гибко конфигурировать систему под любые задачи. Для охлаждения компонентов предусмотрены заранее установленные вентиляторы: один 120 мм и два 180 мм. Это обеспечивает надежное охлаждение и стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая данным корпусом, составляет 135 мм, что дает возможность использовать широкий спектр охладителей. Особенно стоит отметить возможность установки видеокарты длиной до 260 мм, что позволяет разместить внутри мощную графическую подсистему. Данный корпус также имеет четыре слота расширения, что открывает дополнительные возможности для модернизации системы. Расположение блока питания в верхней части корпуса способствует оптимальному распределению веса для увеличения устойчивости всей конструкции. Корпус Digma весом всего 2 кг станет надежной основой для создания компактной и функциональной системы, удовлетворяя требования как начинающих пользователей, так и опытных энтузиастов.
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