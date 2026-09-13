Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD242KRYZ Gold
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD242KRYZ Gold
**Жесткий диск Western Digital 3.5' 24TB SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB WD242KRYZ Gold** Жесткий диск Western Digital Gold — это надежное и производительное решение для хранения больших объемов данных. Он идеально подходит для серверов, NAS-систем и других корпоративных приложений. **Основные характеристики:** - Объем: 24 ТБ. - Форм-фактор: 3.5 дюйма. - Интерфейс: SATA 6Gb/s. - Скорость вращения: 7200 об/мин. - Буферная память: 512 МБ. **Преимущества:** - Высокая надежность и долговечность благодаря использованию передовых технологий и качественных компонентов. - Быстрая скорость чтения и записи данных, обеспечивающая эффективную работу с большими объемами информации. - Совместимость с различными системами и устройствами благодаря стандартному интерфейсу SATA. Жесткий диск Western Digital Gold — это отличное решение для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для хранения данных.
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