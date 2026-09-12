Жесткий диск WD SATA-III 14TB WD142KFGX NAS Red Pro (7200rpm) 512Mb 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 14TB WD142KFGX NAS Red Pro (7200rpm) 512Mb 3.5"
Жесткий диск WD Red Pro предназначен для обеспечения высокой производительности и надежности в системах хранения данных. С вращением на 7200 об/мин и 14 ТБ объема, он идеально подходит для использования в серверных системах, NAS и других решениях для хранения больших объемов данных. Кэш-память объемом 512 МБ помогает ускорить доступ к данным и повысить общую производительность устройства. Диск WD Red Pro оптимизирован для работы в многодисковых конфигурациях и в условиях постоянного доступа к данным, что делает его отличным выбором для профессиональных приложений и высоких нагрузок. Стабильность и долговечность, а также возможность интеграции в существующие системы хранения делают его надежным компонентом для управления критически важными данными.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 76 720 руб.19180 руб. в СплитЖесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)
-
В наличииЦена 78 010 руб.19503 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SATA-III 16Tb ST16000NT001 NAS Ironwolf Pro...
-
В наличииЦена 83 850 руб.20963 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J)
-
В наличииЦена 84 510 руб.21128 руб. в СплитЖесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)
-
В наличииЦена 84 900 руб.21225 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)
-
В наличииЦена 87 990 руб.21998 руб. в СплитЖесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s ...
-
В наличииЦена 88 720 руб.22180 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SkyHawk AI 20 ТБ 3.5" (ST20000VE002)
-
В наличииЦена 89 160 руб.22290 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Original Red Pro 16Tb (WD161KFGX)
-
В наличииЦена 90 010 руб.22503 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Gold 16Tb (WD161KRYZ)
-
В наличииЦена 96 530 руб.24133 руб. в СплитЖесткий диск WD DC HC550 16Tb (0F38357)
-
В наличииЦена 97 160 руб.24290 руб. в СплитЖесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T)
-
В наличииЦена 100 230 руб.25058 руб. в СплитЖесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP)
Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 14TB WD142KFGX NAS Red Pro (7200rpm) 512Mb 3.5"