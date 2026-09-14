Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 16TB MG09SCA16TE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 16TB MG09SCA16TE
**Жёсткий диск серверный Toshiba MG09SCA16TE** Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Toshiba MG09SCA16TE. Этот диск — идеальное решение для серверов и систем хранения данных, где требуется высокая ёмкость и производительность. **Основные характеристики:** * ёмкость: 16 ТБ — достаточно места для хранения обширных массивов данных; * форм-фактор: 3.5" — совместимость с большинством серверных стоек и систем; * интерфейс: SAS 12Gb/s — высокая скорость передачи данных, которая позволит максимально эффективно использовать ресурсы вашей системы. Жёсткий диск Toshiba MG09SCA16TE обеспечит стабильную работу вашей серверной системы и поможет справиться с растущим объёмом данных. Надёжность и качество Toshiba — залог бесперебойной работы вашего бизнеса!
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