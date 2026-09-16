Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка
Выпущенный в 1993 году, альбом « Early Underground » представляет собой сборник треков, ранее издававшихся только на CD группой Moby под псевдонимами Barracuda Brainstorm UHF и Voodoo Child. Это лимитированное издание представляет собой двойной винил и никогда ранее не издавалось на виниле. Моби родился в 1965 году в Гарлеме, Нью-Йорк, в доме престарелых Richard Melville Hall. Его отец дал ему прозвище «Моби», когда ему было 10 минут, в связи с его наследственным родством с Германом Мелвиллом. Моби начал играть классическую музыку и изучать теорию музыки в возрасте 9 лет, а затем, в начале 80-х, достиг музыкального совершенства на панк-рок-сцене Нью-Йорка и его окрестностей. Он выпустил свой первый сингл « Go » в 1991 году (который был назван одним из лучших альбомов всех времен по версии журнала «Rolling Stone») и с тех пор записывает альбомы. Он продал более 20 000 000 альбомов по всему миру. Помимо записи собственных записей, Моби также продюсировал и делал ремиксы для таких разных артистов, как Дэвид Боуи, Public Enemy, Оззи Осборн, The Beastie Boys и Daft Punk, и это лишь некоторые из них. Моби также сотрудничает с различными некоммерческими организациями, включая The Humane Society, Emily's List, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и Институт музыки и неврологических функций, и поддерживает их.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruno Mars - The Romantic (coloured) (0075678590610) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка