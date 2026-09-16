Описание товара Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка

Выпущенный в 1993 году, альбом « Early Underground » представляет собой сборник треков, ранее издававшихся только на CD группой Moby под псевдонимами Barracuda Brainstorm UHF и Voodoo Child. Это лимитированное издание представляет собой двойной винил и никогда ранее не издавалось на виниле. Моби родился в 1965 году в Гарлеме, Нью-Йорк, в доме престарелых Richard Melville Hall. Его отец дал ему прозвище «Моби», когда ему было 10 минут, в связи с его наследственным родством с Германом Мелвиллом. Моби начал играть классическую музыку и изучать теорию музыки в возрасте 9 лет, а затем, в начале 80-х, достиг музыкального совершенства на панк-рок-сцене Нью-Йорка и его окрестностей. Он выпустил свой первый сингл « Go » в 1991 году (который был назван одним из лучших альбомов всех времен по версии журнала «Rolling Stone») и с тех пор записывает альбомы. Он продал более 20 000 000 альбомов по всему миру. Помимо записи собственных записей, Моби также продюсировал и делал ремиксы для таких разных артистов, как Дэвид Боуи, Public Enemy, Оззи Осборн, The Beastie Boys и Daft Punk, и это лишь некоторые из них. Моби также сотрудничает с различными некоммерческими организациями, включая The Humane Society, Emily's List, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и Институт музыки и неврологических функций, и поддерживает их.