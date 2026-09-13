Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W
Блок питания Digma мощностью 550 Вт – это надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. Он обладает всеми необходимыми характеристиками для поддержания эффективной работы ПК. Блок питания оснащен одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, который эффективно отводит тепло, обеспечивая низкую рабочую температуру и повышая долговечность устройства. Хотя кабели не отстегиваются, предусмотрено достаточное количество разъемов для удобного подключения всех необходимых компонентов: четыре разъема SATA для накопителей и периферийных устройств, а также разъемы питания видеокарты (6+2 pin) и процессора (4+4 pin). Блок питания подходит для материнских плат с разъемом 20+4 pin и выполнен в популярном форм-факторе ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, Digma гарантирует стабильную подачу энергии для офисных и домашних компьютеров средней мощности. Изготовленный в Китае, данный блок питания Digma предназначен для пользователей, ищущих сбалансированное сочетание цены и производительности для повседневного использования в домашних и офисных условиях. Это надежное решение для тех, кто ценит простоту и эффективность в одном устройстве.
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