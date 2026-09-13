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Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W

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Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 1
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 2
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 3
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 4
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 5
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 6
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 7
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 8
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 9
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 10
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 11
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 1
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 2
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 3
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 4
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 5
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 6
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 7
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 8
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 9
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 10
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 11
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714423
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
1.44

Описание товара Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W

Блок питания Digma мощностью 550 Вт – это надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. Он обладает всеми необходимыми характеристиками для поддержания эффективной работы ПК. Блок питания оснащен одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, который эффективно отводит тепло, обеспечивая низкую рабочую температуру и повышая долговечность устройства. Хотя кабели не отстегиваются, предусмотрено достаточное количество разъемов для удобного подключения всех необходимых компонентов: четыре разъема SATA для накопителей и периферийных устройств, а также разъемы питания видеокарты (6+2 pin) и процессора (4+4 pin). Блок питания подходит для материнских плат с разъемом 20+4 pin и выполнен в популярном форм-факторе ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, Digma гарантирует стабильную подачу энергии для офисных и домашних компьютеров средней мощности. Изготовленный в Китае, данный блок питания Digma предназначен для пользователей, ищущих сбалансированное сочетание цены и производительности для повседневного использования в домашних и офисных условиях. Это надежное решение для тех, кто ценит простоту и эффективность в одном устройстве.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Digma мощностью 550 Вт – это надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. Он обладает всеми необходимыми характеристиками для поддержания эффективной работы ПК. Блок питания оснащен одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, который эффективно отводит тепло, обеспечивая низкую рабочую температуру и повышая долговечность устройства. Хотя кабели не отстегиваются, предусмотрено достаточное количество разъемов для удобного подключения всех необходимых компонентов: четыре разъема SATA для накопителей и периферийных устройств, а также разъемы питания видеокарты (6+2 pin) и процессора (4+4 pin). Блок питания подходит для материнских плат с разъемом 20+4 pin и выполнен в популярном форм-факторе ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, Digma гарантирует стабильную подачу энергии для офисных и домашних компьютеров средней мощности. Изготовленный в Китае, данный блок питания Digma предназначен для пользователей, ищущих сбалансированное сочетание цены и производительности для повседневного использования в домашних и офисных условиях. Это надежное решение для тех, кто ценит простоту и эффективность в одном устройстве.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX
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Доставка
Отзывы


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