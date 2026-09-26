Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605671
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.7
Описание товара Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS
Блоки питания серии XPG CYBERCORE II совместимы со спецификациями руководства по проектированию Intel ATX 3.0. Все блоки также оснащены разъемами 12VHPWR. Добавив к системе блок питания, совместимый со стандартом ATX 3.0, вы готовы к установке высокопроизводительных компонентов свежего поколения! Будь вы геймером, автором или разработчиком ИИ, блок питания ATX 3.0 - это передовой стандарт будущей аппаратуры. Не отставайте!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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Блоки питания серии XPG CYBERCORE II совместимы со спецификациями руководства по проектированию Intel ATX 3.0. Все блоки также оснащены разъемами 12VHPWR. Добавив к системе блок питания, совместимый со стандартом ATX 3.0, вы готовы к установке высокопроизводительных компонентов свежего поколения! Будь вы геймером, автором или разработчиком ИИ, блок питания ATX 3.0 - это передовой стандарт будущей аппаратуры. Не отставайте!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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