Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White
Блок питания Digma на 450 Вт — настоящая находка для сборки производительного ПК. Благодаря стандарту 80 PLUS Standard этот блок экономично расходует электроэнергию, а активная система охлаждения и крупный 120-мм вентилятор обеспечивают стабильную работу даже под нагрузкой. Все базовые разъемы на месте: 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin — для процессора и универсальный 6+2 pin для питания видеокарты, готов поддержать современные конфигурации. А целых 6 SATA-разъемов позволяют подключить сразу несколько накопителей. Форм-фактор ATX гарантирует совместимость с большинством корпусов. Надежное решение для тех, кто ценит сбалансированную мощность и комфортную эксплуатацию.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
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