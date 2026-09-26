Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC)
Блок питания ExeGate является надежным и мощным решением для системного блока. С максимальной мощностью 750 Вт он способен обеспечить стабильное питание для всех компонентов вашего компьютера, включая современные видеокарты, благодаря наличию двух 6+2 pin разъемов питания видеокарты. Его конструкция поддерживает широкий спектр подключений с разъемом питания материнской платы 20+4 pin, процессора 4+4 pin и пятью разъемами SATA, что делает его идеальным для использования в современных компьютерах. С активной системой охлаждения и вентилятором диаметром 120 мм, этот блок питания эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную температуру во время работы и минимизируя уровень шума. Вес устройства составляет 1,79 кг, что подчеркивает его надежную сборку и качественные материалы. Произведенный в Китае и не имея сертификата 80 PLUS, блок питания ExeGate остается экономичным вариантом для пользователей, которым важна функциональность и качество по доступной цене. Под брендом ExeGate, он гарантирует длительную и стабильную работу, обеспечивая энергией ваш ПК для выполнения любых задач.
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W
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