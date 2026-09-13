Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Rodon SP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
150
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%13 950 руб. 20 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714274
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
питание от стандартной розетки
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Нидерланды
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
150
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
33.5x55.5x81
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
87х63х37
Вес, кг.
19.7
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Rodon SP
Электрический накопительный водонагреватель Rodon SP с эргономичным плоским корпусом и возможностью универсального монтажа займет достойное место на вашей кухне или в ванной комнате. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, экономичный режим и гарантия 8 лет на бак из нержавеющей стали делают использование водонагревателя необычайно комфортным.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 330 руб. 20 780 руб.3333 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 80 Interio
-
В наличииЦена 13 500 руб. 17 450 руб.3375 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter
-
В наличииЦена 14 400 руб. 19 650 руб.3600 руб. в СплитКолонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco
-
В наличииЦена 14 710 руб. 20 790 руб.3678 руб. в СплитКолонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro
-
В наличииЦена 14 777 руб. 16 600 руб.3695 руб. в СплитКолонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White
-
В наличииЦена 14 944 руб. 18 690 руб.3736 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 12 Fiery
-
В наличииЦена 15 010 руб. 23 520 руб.3753 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio
-
В наличииЦена 15 495 руб. 19 380 руб.3874 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Turbo
-
В наличииЦена 15 960 руб. 17 940 руб.3990 руб. в СплитКолонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit
-
В наличииЦена 16 036 руб. 20 900 руб.4009 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter
-
В наличииЦена 16 464 руб. 20 590 руб.4116 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo
-
В наличииЦена 17 590 руб. 24 930 руб.4398 руб. в СплитКолонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame
Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
питание от стандартной розетки
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Нидерланды
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
150
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
33.5x55.5x81
Страна производитель
Россия
Электрический накопительный водонагреватель Rodon SP с эргономичным плоским корпусом и возможностью универсального монтажа займет достойное место на вашей кухне или в ванной комнате. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, экономичный режим и гарантия 8 лет на бак из нержавеющей стали делают использование водонагревателя необычайно комфортным.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Rodon SP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Rodon SP