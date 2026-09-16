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Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 712541
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Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние, 712541

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Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - фото 1
Уценка
Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - фото 2
Уценка
Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - фото 3
Уценка
Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - фото 4
Уценка
Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
  • Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - фото 1
  • Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - фото 2
  • Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - фото 3
  • Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - фото 4
  • Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
1 340 руб.  4 074 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние
1 340 руб. -67%
4 074 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redmond
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х22
Вес, кг.
1.19

Описание товара Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (потертости на корпусе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чайник, подставка, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Redmond
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (потертости на корпусе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чайник, подставка, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - стоимость товара 1340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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