Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние, 712541
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%1 340 руб. 4 074 руб.
В наличии
Код товара: 712541
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 340 руб. -67%
4 074 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х22
Вес, кг.
1.19
Описание товара Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (потертости на корпусе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чайник, подставка, документация
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Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (потертости на корпусе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чайник, подставка, документация
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые
Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые
Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Уцененный товар Электрочайник Redmond KM238 серо-голубой хорошее состояние - стоимость товара 1340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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