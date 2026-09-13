Смартфон Samsung Galaxy A07 4/64Gb (SM-A075FZGDMEA) Green
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A07
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2400x1080
Процессор
MediaTek Helio G99
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712472
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A07
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
0
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 + 2
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A07 4/64Gb (SM-A075FZGDMEA) Green
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/64Gb (SM-A075FZGDMEA) Green
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A07
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
0
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 + 2
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/64Gb (SM-A075FZGDMEA) Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 128 GB
Теги товара: Зеленый, 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 128 GB
Теги товара: Зеленый, 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/64Gb (SM-A075FZGDMEA) Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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