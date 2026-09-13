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Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка

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Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 4
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 5
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 6
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 7
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 8
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 9
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 10
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 11
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 12
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 13
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 14
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 15
Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Glitter And Doom Live
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 6
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 7
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 8
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 9
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 10
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 11
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 12
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 13
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 14
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 15
  • Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712376
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Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092705331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Glitter And Doom Live
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Lucinda / Ain' Goin' Down To The Wel No Mo', Singapore, Get Behind The Mule, Fannin Street, Dirt In The Ground, Such A Scream, Live Circus, Goin' Out West, Falling Down, The Part You Throw Away, Trampled Rose, Metropolitan Glide, I'll Shoot The Moon, Green Grass, Make It Rain, Story, Lucky Day
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка

Концертный альбом 2009 года Тома Уэйтса на двойном виниле. Тома Уэйтс - американский певец и автор песен, композитор и актёр. В своём раннем творчестве Уэйтс смешивал такие жанры, как джаз, блюз и, фолк. Начиная с 1980-х и по сей день он в той или иной степени играет экспериментальный рок, с элементами индастриала, дарк кабаре и авангардного джаза. Ему характерны театрализованные, подчас водевильные выступления и особая манера исполнения - смесь пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниэлом Дачхолзом так: "Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему".

Отзывы о товаре Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092705331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Glitter And Doom Live
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Lucinda / Ain' Goin' Down To The Wel No Mo', Singapore, Get Behind The Mule, Fannin Street, Dirt In The Ground, Such A Scream, Live Circus, Goin' Out West, Falling Down, The Part You Throw Away, Trampled Rose, Metropolitan Glide, I'll Shoot The Moon, Green Grass, Make It Rain, Story, Lucky Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концертный альбом 2009 года Тома Уэйтса на двойном виниле. Тома Уэйтс - американский певец и автор песен, композитор и актёр. В своём раннем творчестве Уэйтс смешивал такие жанры, как джаз, блюз и, фолк. Начиная с 1980-х и по сей день он в той или иной степени играет экспериментальный рок, с элементами индастриала, дарк кабаре и авангардного джаза. Ему характерны театрализованные, подчас водевильные выступления и особая манера исполнения - смесь пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниэлом Дачхолзом так: "Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему".
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Доставка
Отзывы


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