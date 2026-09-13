Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка
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Описание товара Tom Waits - Glitter And Doom Live (8714092705331) виниловая пластинка
Концертный альбом 2009 года Тома Уэйтса на двойном виниле. Тома Уэйтс - американский певец и автор песен, композитор и актёр. В своём раннем творчестве Уэйтс смешивал такие жанры, как джаз, блюз и, фолк. Начиная с 1980-х и по сей день он в той или иной степени играет экспериментальный рок, с элементами индастриала, дарк кабаре и авангардного джаза. Ему характерны театрализованные, подчас водевильные выступления и особая манера исполнения - смесь пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниэлом Дачхолзом так: "Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему".
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