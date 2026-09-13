Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка
15 мая 2015 года состоялся релиз переизданного студийного альбома группы Rush – Hemispheres, оригинал которого был выпущен в 1978 году. Не взирая на физическую и моральную усталость, связанную с выпуском предыдущих альбомов и множеством концертов, Hemispheres потряс поклонников. Это шестой, и последний, альбом группы, который был записан в Великобритании, перед возвращением группы в Канаду. В августе 1968 года, в окрестностях Торонто, была создана знаменитая рок-группа Rush. С 1968 по 1974 года состав группы менялся несколько раз, и на конец, в 1974 году был выпущен их дебютный альбом, который и принес музыкантам неимоверный успех. Rush славится своими высокоинтеллектуальными, сложными композициями. Невзирая на то, что стиль исполнения все же менялся на протяжении стольких лет – их композиции популярны и узнаваемы. На счету канадской рок-группы имеется 24 «золотых», 14 «платиновых» и 3 «мульти-платиновых» альбома.
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